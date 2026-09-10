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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Angulo

Peñarol: vuelve un imprescindible para Aguirre y pierde un jugador por 6 semanas

Un cambio prepara el entrenador para enfrentar a Albion el próximo domingo en el Centenario a partir de las 19:30.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pegó duro en Peñarol. La perdida de un punto le hace cuesta arriba el Clausura y lo deja sin mucho margen en la Tabla Anual. Además, no podrá jugar en su estadio y con público los próximos cuatro partidos, algo que también complica al mirasol.

Más allá de la dura sanción, Peñarol sigue dando pelea en las dos tablas. Es serio candidato a ganar la Tabla Anual y en el Clausura está un poco más complicado, pero no descartado.

Así las cosas, Diego Aguirre prepara el partido ante Albion del próximo domingo en el estadio Centenario. La principal novedad pasa por el regreso de Javier Cabrera al once titular.

El extremo no jugó el pasado fin de semana en la goleada ante Danubio en Jardines del Hipódromo por una sobrecarga muscular. Ya recuperado estará en el once y la duda es quién sale del equipo. Seguramente el argentino Eric Remedi, titular ante los de Maroñas, tendrá que esperar en el banco de suplentes y el Indio Nicolás Fernández seguirá como titular. El que no se mueve es Leandro Umpiérrez, anotando dos goles ante la Franja y ocupará la banda izquierda del ataque.

El probable once de Aguirre para enfrentar a El Pionero el próximo domingo sería con Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eduardo Darias, Nicolás Fernández y Leandro Umpiérrez; Leonel Jaime y Matías Arezo.

Angulo será baja por 6 semanas

Peñarol perderá por un buen tiempo por lesión al colombiano Luis Miguel Angulo. El extremo sufrió en el partido de Copa AUF Uruguay ante Atenas un desgarro importante que le llevará una recuperación de 6 semanas. Aguirre pierde una carta interesante en el banco de suplentes para los próximos partidos del Clausura.

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