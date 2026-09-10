Peñarol: vuelve un imprescindible para Aguirre y pierde un jugador por 6 semanas

El extremo no jugó el pasado fin de semana en la goleada ante Danubio en Jardines del Hipódromo por una sobrecarga muscular. Ya recuperado estará en el once y la duda es quién sale del equipo. Seguramente el argentino Eric Remedi, titular ante los de Maroñas, tendrá que esperar en el banco de suplentes y el Indio Nicolás Fernández seguirá como titular. El que no se mueve es Leandro Umpiérrez, anotando dos goles ante la Franja y ocupará la banda izquierda del ataque.

El probable once de Aguirre para enfrentar a El Pionero el próximo domingo sería con Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eduardo Darias, Nicolás Fernández y Leandro Umpiérrez; Leonel Jaime y Matías Arezo.

Angulo será baja por 6 semanas

Peñarol perderá por un buen tiempo por lesión al colombiano Luis Miguel Angulo. El extremo sufrió en el partido de Copa AUF Uruguay ante Atenas un desgarro importante que le llevará una recuperación de 6 semanas. Aguirre pierde una carta interesante en el banco de suplentes para los próximos partidos del Clausura.