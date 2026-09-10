Puerto: corre el plazo del gobierno para destrabar el conflicto y por ahora no hay acuerdo

Guardia gremial

Pozzi destacó como avance la aceptación por parte del sindicato a que haya una guardia gremial en la terminal de contenedores. Pero, la diferencia entre el gremio y la empresa está en el alcance de la guardia gremial, en la cantidad de grúas deben atender a un barco. Espera que en las próximas horas se pueda reencauzar la negociación y se pueda arribar a un acuerdo en las 72 horas fijadas por el Poder Ejecutivo.

Consultado sobre si la esencialidad fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa, Pozzi aseguró que no se habló este miércoles ni en la reunión del martes. "Tampoco es una cosa que esté en el menú", dijo y aseguró que es una decisión del Poder Ejecutivo. "Todavía esa decisión no se ha tomado", enfatizó.

Esencialidad

Fuentes del gobierno indicaron que la esencialidad de un servicio se puede adoptar ante situaciones de huelga que pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o de una parte de la población, independientemente si se trata de una empresa pública o privada. En esos casos, aplica la obligación de cumplir con los servicios esenciales.

El concepto de servicio esencial que han adoptado los gobiernos uruguayos para la declaración de esencialidad es el elaborado por el comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El puerto no es un servicio esencial pero no obstante si el conflicto se extiende podrían declararse servicios mínimos a cumplir, se indicó.