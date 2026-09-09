Un nuevo choque político se dio entre líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y la inmediata réplica del conductor de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El cruce de declaraciones se desencadenó luego de que Mieres cuestionara la salida de la colectividad cabildante del bloque opositor y asegurara que el partido liderado por Manini asumió una postura de alineamiento directo con el gobierno.
socio menor
Manini Ríos cruzó a Pablo Mieres y lo trató de "mandadero de lujo"
Manini Ríos respondió a Mieres tras ser acusado de socio del FA: "Es más fácil ver en el otro lo que es uno..."