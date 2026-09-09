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Política Mieres | Cabildo Abierto | Partido Independiente

socio menor

Manini Ríos cruzó a Pablo Mieres y lo trató de "mandadero de lujo"

Manini Ríos respondió a Mieres tras ser acusado de socio del FA: "Es más fácil ver en el otro lo que es uno..."

Manini Rios respondió duramente a Pablo Mieres

Manini Rios respondió duramente a Pablo Mieres

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Un nuevo choque político se dio entre líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y la inmediata réplica del conductor de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El cruce de declaraciones se desencadenó luego de que Mieres cuestionara la salida de la colectividad cabildante del bloque opositor y asegurara que el partido liderado por Manini asumió una postura de alineamiento directo con el gobierno.

El origen del cruce y las acusaciones de Mieres

Al ser consultado por el El País sobre el alejamiento de Cabildo Abierto y los históricos roces entre ambas colectividades, Pablo Mieres calificó la situación como una consecuencia previsible del accionar del partido de Manini. En ese sentido, el dirigente del Partido Independiente sostuvo que vio la salida «como una consecuencia natural de una decisión que ellos tomaron: ser el socio menor del Frente Amplio (FA) en el gobierno». Mieres agregó que este posicionamiento «a esta altura, es un dato y es incompatible con una coalición que es, por definición, opositora al gobierno».

La réplica de Manini Ríos y el rechazo a las críticas

La respuesta de Guido Manini Ríos no se hizo esperar y llegó a través de una dura publicación en X en la que cruzó directamente a Mieres, cuestionando la falta de autonomía de sus detractores. «¡Qué difícil es para algunos entender a un partido con identidad propia, que busca soluciones a los verdaderos problemas de la gente!», manifestó el líder de Cabildo Abierto para defender la línea independiente de su sector.

En relación a las acusaciones de cercanía con el Frente Amplio, Manini devolvió la responsabilidad hacia los partidos tradicionales y sus socios, señalando que «socios del FA son los que aplicaron sus mismas recetas o se unieron a ellos en temas tan importantes como políticas de drogas, endeudamiento, ideología de género, pasado reciente...».

Para finalizar, el conductor cabildante lanzó una severa descalificación hacia Mieres y su partido al afirmar que «es más fácil ver en el otro lo que es uno: no solo socio menor sino también un mandadero de lujo».

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