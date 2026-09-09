Manini Ríos cruzó a Pablo Mieres y lo trató de "mandadero de lujo"

El origen del cruce y las acusaciones de Mieres

Al ser consultado por el El País sobre el alejamiento de Cabildo Abierto y los históricos roces entre ambas colectividades, Pablo Mieres calificó la situación como una consecuencia previsible del accionar del partido de Manini. En ese sentido, el dirigente del Partido Independiente sostuvo que vio la salida «como una consecuencia natural de una decisión que ellos tomaron: ser el socio menor del Frente Amplio (FA) en el gobierno». Mieres agregó que este posicionamiento «a esta altura, es un dato y es incompatible con una coalición que es, por definición, opositora al gobierno».