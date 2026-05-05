Ranking de países líderes en IA según guía editorial de tecnología y hogar

Países que lideran el uso de inteligencia artificial

Estados Unidos lidera globalmente al concentrar el 30% de la inversión mundial en IA y cerca del 50% de la capacidad de cómputo. Además, alberga aproximadamente el 40% de las empresas de inteligencia artificial y supera los 19.800 megavatios en infraestructura energética aplicada a este campo. Ocupa este lugar porque combina capital, infraestructura y ecosistema empresarial.

China se posiciona así debido a su dominio en propiedad intelectual y ciencia: cerca del 40% de las patentes globales y un 36% de las publicaciones científicas en IA le pertenecen. Con unos 230 clústeres de inteligencia artificial y una fuerte inversión proyectada, su ascenso se explica por la consolidación de políticas estatales y expansión de infraestructura de datos.

Reino Unido, Canadá, Alemania y Francia forman el grupo de países con mayor avance en investigación y desarrollo. El Reino Unido agrupa el 8% de la inversión global, Canadá el 4%, mientras Francia sobresale por su capacidad instalada en chips de IA. Alemania, por su parte, mantiene un ecosistema industrial robusto y presencia científica, aunque enfrenta competencia creciente de países emergentes.

En cuanto a adopción de usuarios, Emiratos Árabes Unidos lidera con el 64% de la población en edad laboral utilizando herramientas de IA, seguido por Noruega, Irlanda y Francia, mostrando que la penetración real en la sociedad no siempre coincide con el liderazgo en inversión o investigación.

En América Latina, Chile, Brasil y Uruguay destacan como pioneros en desarrollo y uso de IA, según el ILIA de CEPAL, mientras que Colombia sigue en cuarta posición con un crecimiento sostenido.

Tendencias actuales en el desarrollo de IA según expertos

El sistema multipolar emerge con China incrementando su participación científica de menos del 5% en 2000 a cerca del 36% en 2025. El crecimiento acelerado de la capacidad de cómputo, con sistemas basados en GPUs como los chips H100, permite desarrollar modelos generativos y sistemas de alto rendimiento a escala global .

En empresas, la adopción masiva avanza, superando el 20% en algunos países y el 50% en grandes corporaciones, con correlación directa respecto al PIB y acceso a infraestructura digital. La regulación toma protagonismo a través de índices como AGILE, evaluando políticas públicas y gestión de riesgos.

Finalmente, la expansión geográfica es tendencia: regiones como Oriente Medio, Sudeste Asiático y América Latina invierten en infraestructura y formación de talento, democratizando el acceso y desarrollo de la inteligencia artificial.

Respuestas rápidas sobre la IA y las guías prácticas en Uruguay

¿Qué países lideran la inversión en inteligencia artificial?

Estados Unidos y China encabezan la inversión global en IA, según los principales índices internacionales.

¿Qué lugar ocupa Uruguay en América Latina según el ILIA?

Uruguay se ubica entre los tres países pioneros en IA en la región, junto a Chile y Brasil.

¿Cuál es la tendencia más relevante en el desarrollo de IA?

La multipolaridad y el crecimiento de la capacidad de cómputo destacan como tendencias centrales actuales.

¿Dónde encontrar guías prácticas en Uruguay sobre IA?

Puedes consultar portales especializados y reportes regionales que abordan la guía editorial de tecnología y hogar; aprovecha y explora los últimos análisis para mantenerte actualizado.