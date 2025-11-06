Hacete socio para acceder a este contenido

Rector de la Udelar se reunió con Orsi y reclamó mayor presupuesto

El rector Cancela llegó a la Torre Ejecutiva acompañado por una movilización de docentes y estudiantes de la Udelar.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este jueves en su despacho de la Torre Ejecutiva al rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, quién planteó el reclamo de más recursos para esa casa de estudios en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal en el Parlamento.

Una vez finalizada la reunión, Cancela destacó que se habló del desarrollo del país y del plan de desarrollo estratégico de la Udelar. "Pusimos bastante foco en lo que es el desarrollo en el interior", afirmó el rector.

Respecto al presupuesto en sí, el rector indicó que hubo un intercambio, teniendo en cuenta lo adelantado por el Poder Ejecutivo que no habrá mensaje complementario con la asignación de más recursos a los ya dispuestos en el proyecto original del gobierno. "Quedó bien claro que en este momento la posibilidad son las reasignaciones en el Senado", sostuvo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Compromiso con la Udelar

Durante la reunión Cancela le planteó al presidente la importancia de mantener el compromiso del 6+1% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. El rector espera para este período de gobierno "un acercamiento real y no un retroceso en la asignación presupuestal". Además, reiteró la necesidad de un incremento de 52% en el presupuesto de la Udelar y que el proyecto aprobado en Diputados alcanzó el 2,8%.

Los puntos en los que enfatizó el rector por la falta de asignación presupuestal adicional están los cargos de técnicos, administrativos y de servicios, el mantenimiento edilicio y los salarios de los cargos más bajos.

Cancela fue acompañado hasta la Torre Ejecutiva por una movilización de docentes y estudiantes de la Universidad.

