El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este jueves en su despacho de la Torre Ejecutiva al rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, quién planteó el reclamo de más recursos para esa casa de estudios en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal en el Parlamento.
más recursos
Rector de la Udelar se reunió con Orsi y reclamó mayor presupuesto
El rector Cancela llegó a la Torre Ejecutiva acompañado por una movilización de docentes y estudiantes de la Udelar.