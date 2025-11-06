Rector de la Udelar se reunió con Orsi y reclamó mayor presupuesto

Compromiso con la Udelar

Durante la reunión Cancela le planteó al presidente la importancia de mantener el compromiso del 6+1% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. El rector espera para este período de gobierno "un acercamiento real y no un retroceso en la asignación presupuestal". Además, reiteró la necesidad de un incremento de 52% en el presupuesto de la Udelar y que el proyecto aprobado en Diputados alcanzó el 2,8%.

Los puntos en los que enfatizó el rector por la falta de asignación presupuestal adicional están los cargos de técnicos, administrativos y de servicios, el mantenimiento edilicio y los salarios de los cargos más bajos.

Cancela fue acompañado hasta la Torre Ejecutiva por una movilización de docentes y estudiantes de la Universidad.