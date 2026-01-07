La creciente inestabilidad geopolítica ha encendido alarmas en los mercados financieros, activando una revisión generalizada de los portafolios por parte de inversores globales. Este movimiento refleja un consenso de mercado que anticipa una reacción inicial negativa en las bolsas internacionales, con caídas proyectadas de entre el 1% y el 2% en Wall Street, además de un aumento momentáneo de la volatilidad. A pesar de no ser un indicio de pánico, la situación induce a una reducción de riesgo mientras los inversores evalúan el verdadero alcance del conflicto.
Riesgo geopolítico y revisión de portafolios: el impacto en los mercados internacionales
La escalada de conflictos genera reacciones moderadas en las bolsas, mientras los inversores ajustan sus estrategias ante la incertidumbre.