La NASA alertó que para la primavera se viene "El Niño Godzilla"

A través de un comunicado, el organismo indicó que las observaciones realizadas por el satélite Sentinel-6 Michael Freilich, lanzado por la NASA en colaboración con agencias europeas, muestran una enorme masa de agua cálida que avanza por el Pacífico hacia la costa de Sudamérica, uno de los signos clásicos asociados al desarrollo de este fenómeno climático.

Según la alerta de la NASA, una primera onda Kelvin surgió cerca de Micronesia a finales de enero y perdió fuerza semanas después. En tanto, una segunda onda comenzó a principios de marzo y se desplazó hacia el Pacífico, lo que hace que el calentamiento sea más intenso cerca de la costa de Sudamérica.

710099032_1534154198747960_8484475795710079696_n

Peor que los anteriores

El científico estadounidense Josh Willis, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, aseguró que el fenómeno está “alcanzando” la intensidad observada en los episodios de 1997 y 2015, que se consideran de los más fuertes jamás registrados.

Por su parte, MetSul advirtió que “el fenómeno de El Niño altera profundamente los patrones atmosféricos globales al modificar la posición de la corriente en chorro y la distribución del calor en la atmósfera. En algunas regiones del planeta, provoca lluvias torrenciales e inundaciones, mientras que en otras favorece sequías severas y calor extremo”.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó a Montevideo Portal que las peores consecuencias serán por lluvias, por su cantidad e intensidad, con "inundaciones localizadas en zonas bajas, en ciudades como Rivera, Artigas, Salto o Paysandú”.