Se conocieron los nombres de militares prófugos a los que se suspendió pago de jubilación

Grau Olaizola, fue oficial del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas). Actúo en el centro de detención y torturas de La Tablada. Está requerido por torturas y desaparición forzada de Félix Ortíz, Omar Paitta y Miguel Mato. Se presume que vive en Paraguay.

Pagola Alzamora, también fue oficial del OCOA y actuó en La Tablada. Está requerido en la causa que investiga la desaparición forzada de Omar Paitta Cardozo, también de Félix Ortiz y por la desaparición de Miguel Mato Fagian.

Esponda Martínez, también revistó en el OCOA y actúo en La Tablada. Es investigado por la desaparición de Omar Paitta Cardozo, de Félix Ortiz y Miguel Mato Fagian.

Pedido de Fiscalía

La suspensión del pago de las pasividades fue cursada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Sobre este tema, el dirigente de Familiares, Ignacio Errándonea, dijo en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas TV que que actualmente existen alrededor de 16 prófugos vinculados a delitos de la dictadura que continúan percibiendo jubilaciones.

Esta situación tomó estado público tras la denuncia de Familiares luego que el Consulado uruguayo en Miami accediera a tramitar una fe de vida solicitada por el exmilitar Robert Freddy Amorín Maciel, requerido por la Justicia en la causa que investiga la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la base aérea de Boiso Lanza.