Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Derecho Humanos prófugos |

aquí están, estos son

Se conocieron los nombres de militares prófugos a los que se suspendió pago de jubilación

Los cuatro militares dejarán de recibir sus retiros tras una decisión adoptada luego de un pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Se conocieron los nombres de los militares prófugos.

Se conocieron los nombres de los militares prófugos.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Los cuatro dejarán de recibir sus jubilaciones tras una decisión del servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas, adoptada luego de un pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Los nombres

Parisi, nacido 1949, fue procesado por su participación en las torturas y desaparición del obrero portuario Julio Correa. Fue pedido también su procesamiento por la desaparición de Juan Manuel Brieba.

Grau Olaizola, fue oficial del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas). Actúo en el centro de detención y torturas de La Tablada. Está requerido por torturas y desaparición forzada de Félix Ortíz, Omar Paitta y Miguel Mato. Se presume que vive en Paraguay.

Pagola Alzamora, también fue oficial del OCOA y actuó en La Tablada. Está requerido en la causa que investiga la desaparición forzada de Omar Paitta Cardozo, también de Félix Ortiz y por la desaparición de Miguel Mato Fagian.

Esponda Martínez, también revistó en el OCOA y actúo en La Tablada. Es investigado por la desaparición de Omar Paitta Cardozo, de Félix Ortiz y Miguel Mato Fagian.

Pedido de Fiscalía

La suspensión del pago de las pasividades fue cursada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Sobre este tema, el dirigente de Familiares, Ignacio Errándonea, dijo en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas TV que que actualmente existen alrededor de 16 prófugos vinculados a delitos de la dictadura que continúan percibiendo jubilaciones.

Esta situación tomó estado público tras la denuncia de Familiares luego que el Consulado uruguayo en Miami accediera a tramitar una fe de vida solicitada por el exmilitar Robert Freddy Amorín Maciel, requerido por la Justicia en la causa que investiga la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la base aérea de Boiso Lanza.

Temas

Te puede interesar