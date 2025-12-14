Hacete socio para acceder a este contenido

aniversario |

electrificación

Rincón del Bonete: donde el río abrió camino al país

El acto incluyó un reconocimiento al aporte de las trabajadoras y trabajadores que han sostenido el funcionamiento de la central a lo largo de ocho décadas.

La represa de Rincón del Bonete cumplió 80 años.

El aniversario de la central hidroeléctrica Rincón del Bonete reunió a autoridades nacionales, departamentales y representantes del sector energético en Paso de los Toros. El encuentro, organizado por UTE, marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de una obra inaugurada el 21 de diciembre de 1945 y que permanece integrada al sistema eléctrico del país.

La Intendencia de Tacuarembó participó de la conmemoración junto al Presidente de la República, Yamandú Orsi, el directorio de UTE encabezado por su presidenta Andrea Cabrera, los intendentes de Tacuarembó y Durazno, Wilson Ezquerra y Felipe Algorta, y las ministras de Industria, Fernanda Cardona, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverry. Durante la actividad se destacó la relevancia de la central para el departamento y para el desarrollo energético nacional.

El acto incluyó un reconocimiento al aporte de las trabajadoras y trabajadores que han sostenido el funcionamiento de la central a lo largo de ocho décadas. La historia de Rincón del Bonete comenzó en 1904, cuando el ingeniero Víctor Soudriers identificó el potencial del Río Negro. El diseño del ingeniero alemán Adolfo Ludin dio lugar a la primera gran central hidroeléctrica del país, lo que impulsó una transformación en la generación eléctrica.

La represa atravesó episodios que marcaron su evolución, entre ellos las inundaciones de 1959, que obligaron a detener la operación durante casi un año. Ese hecho llevó a fortalecer la seguridad, la gestión de riesgos y los procedimientos de operación de las represas en todo el territorio.

Rincón del Bonete mantiene un rol activo dentro de la matriz de energías renovables y continúa integrada al sistema interconectado nacional. Su trayectoria vincula pasado y futuro en un punto del río donde comenzó una nueva etapa para la energía en Uruguay.

