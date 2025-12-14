Rincón del Bonete: donde el río abrió camino al país

La Intendencia de Tacuarembó participó de la conmemoración junto al Presidente de la República, Yamandú Orsi, el directorio de UTE encabezado por su presidenta Andrea Cabrera, los intendentes de Tacuarembó y Durazno, Wilson Ezquerra y Felipe Algorta, y las ministras de Industria, Fernanda Cardona, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverry. Durante la actividad se destacó la relevancia de la central para el departamento y para el desarrollo energético nacional.