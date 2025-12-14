El aniversario de la central hidroeléctrica Rincón del Bonete reunió a autoridades nacionales, departamentales y representantes del sector energético en Paso de los Toros. El encuentro, organizado por UTE, marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de una obra inaugurada el 21 de diciembre de 1945 y que permanece integrada al sistema eléctrico del país.
electrificación
Rincón del Bonete: donde el río abrió camino al país
El acto incluyó un reconocimiento al aporte de las trabajadoras y trabajadores que han sostenido el funcionamiento de la central a lo largo de ocho décadas.