¿El enemigo está adentro? El Partido Nacional y el deporte de culparse en público

Sí, el mismo.

Álvaro Delgado

Entre los comentarios, Delgado aparece como “chirolita”, Ripoll como experimento fallido o mal ubicado, y la militancia… bueno, la militancia tampoco zafa. Pero el eje que se repite como mantra es otro: la decepción con la gestión y, sobre todo, con lo que no pasó. Auditorías prometidas que quedaron en humo, reformas que nunca despegaron y una expectativa —casi mística— de que “el cuquito” abriera el grifo y cambiara todo. Spoiler dos: el grifo nunca apareció.

La narrativa que emerge es casi trágica: un líder que no fue lo suficientemente duro, un heredero que no convenció y una incorporación (Ripoll) que, dependiendo del comentarista, fue desde error táctico hasta infiltración ideológica digna de novela de espionaje low cost.

Hay algo particularmente fascinante en cómo se reparte la culpa. Es un sistema democrático en miniatura: todos tienen su porcentaje.

Lacalle Pou, por no hacer lo que algunos esperaban (o soñaban).

Delgado, por hacer lo que no debía (o al menos así lo ven ahora).

Ripoll, por existir en el lugar equivocado.

Y el votante, por aplaudir cuando —según esta autocrítica tardía— debía cuestionar.

Un ecosistema perfecto donde nadie es inocente, pero algunos son más culpables que otros.

Incluso aparece una línea argumental interesante: la idea de que Ripoll sí suma, pero no ahí. Como si el problema no fuera la pieza sino el tablero. Otros van más lejos y reinterpretan todo como una jugada de ajedrez de Lacalle Pou, lo que convierte cualquier error en estrategia… o en accidente sofisticado.

Mientras tanto, hay quienes introducen un factor externo —la izquierda— pero curiosamente no como villano principal, sino como equipo oportunista que supo capitalizar errores ajenos. Es decir, el problema no fue el rival: fue dejar la pelota servida.

Y en ese punto aparece una autocrítica más estructural: la falta de militancia activa, de músculo político, de capacidad de respuesta. Traducido: no es solo un problema de nombres, sino de sistema operativo.

Sincericidio del Partido Nacional

El cierre de este festival de sinceridad brutal es quizás el más uruguayo de todos: resignación pragmática. “Habrá que votar lo mejorcito”, dice uno, mientras vuelve a mencionar a ese Lacalle Pou que pasó de esperanza transformadora a “tibio” en el imaginario de parte de su propia base.

En definitiva, la encuesta en X terminó siendo algo más que un juego: fue una radiografía sin filtro del estado de ánimo interno del Partido Nacional. Y si algo queda claro, es que cuando un partido empieza a discutir más sobre sus propios errores que sobre sus adversarios, no está exactamente en su momento más sólido.