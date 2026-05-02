Intendencia de Montevideo usará inteligencia artificial para cuidar estatuas en parques

Incluso se prevé la instalación de altavoces que permitan advertir a los potenciales infractores de que han sido detectados y que se está dando aviso a las autoridades.

Cuidaparques en Montevideo

El prosecretario explicó que la División de Espacios Públicos incrementará además la dotación de “cuidaparques”, una figura que combina tareas de vigilancia con un rol de proximidad social.

“Estos funcionarios no solo reportan situaciones irregulares, sino que también fomentan la convivencia y el uso adecuado de plazas y parques, en diálogo permanente con vecinos y vecinas”, indicó.

Otro componente clave es la mejora de la iluminación en zonas críticas. Según Olivera, muchos de los actos vandálicos ocurren durante la noche y en áreas con iluminación insuficiente, por lo que se prevé reforzar la infraestructura lumínica como medida disuasiva.

El plan incluye también acciones específicas de mantenimiento y limpieza, con la creación de cuadrillas dedicadas a remover graffitis, pintadas y pegatinas. En este punto, la Intendencia trabaja en un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación para incorporar a personas privadas de libertad o con medidas alternativas, en tareas de recuperación del espacio público.

Como quinto eje, se plantea la liberación de espacios ocupados de forma irregular, “como campamentos o instalaciones no autorizadas”, en coordinación con la estrategia nacional de atención a personas en situación de calle que presentó el gobierno.

Intendencia de Montevideo

Olivera señaló que la iniciativa se apoya, además, en una coordinación estrecha con el Ministerio del Interior, especialmente en lo que refiere a la respuesta ante conductas delictivas.

Mientras la Intendencia enfoca sus esfuerzos en la prevención y el acondicionamiento del entorno, las actuaciones represivas corresponden a la Policía, en el marco de una mesa de trabajo bilateral que funciona de forma permanente.

En cuanto a la implementación, el jerarca comentó que existe un relevamiento exhaustivo de todos los monumentos de la ciudad, aunque en esta primera etapa se priorizará aquellos ubicados en áreas de mayor riesgo. Entre ellas se encuentran espacios de gran extensión y alto valor patrimonial como el Prado, el Parque Batlle, el Parque Rodó y el Parque de las Esculturas.