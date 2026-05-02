Inestabilidad, lluvias y giro térmico: el tiempo en Uruguay marca un cambio de escenario en los próximos días

Uruguay atraviesa un período de marcada inestabilidad atmosférica que continuará en los próximos días, según coinciden los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, los modelos regionales de MetSul Meteorologia y las proyecciones de Windguru.
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Lluvias y viento: el eje del corto plazo
De acuerdo al pronóstico oficial, el país se mantiene bajo condiciones nubosas e inestables, con probables precipitaciones y rachas de viento moderadas a fuertes.
- Viernes: cielo nuboso a cubierto, con lluvias escasas y rachas que pueden alcanzar los 40 km/h.
- Sábado: persistencia del viento del suroeste con ráfagas más intensas —hasta 60 km/h— y descenso térmico durante la jornada.
- Domingo: mejora gradual, con disminución de nubosidad y temperaturas mínimas más bajas, cercanas a los 8°C en el sur.
Este comportamiento responde al ingreso de una masa de aire más fría que reemplaza al aire cálido previo, generando un “giro térmico” típico de otoño avanzado.
Señales de MetSul y Windguru: acumulados y transición
Los modelos de MetSul Meteorologia advierten que la inestabilidad puede incluir tormentas aisladas y acumulados significativos en algunas zonas del país, especialmente en el norte y litoral.
En paralelo, Windguru proyecta episodios de lluvia concentrados —con registros que pueden rondar varias decenas de milímetros en eventos puntuales— seguidos de una mejora relativa hacia el inicio de la próxima semana, con descenso térmico y estabilización progresiva.
Tendencia: mayo más templado, pero irregular
A nivel más amplio, el escenario climático para mayo presenta una señal clara: temperaturas por encima de lo habitual, aunque con lluvias de comportamiento desigual según la región.
Esto implica que, pese al ingreso de aire frío en estos días, el mes podría alternar períodos templados con episodios de inestabilidad, consolidando un patrón climático variable.
Qué esperar en los próximos días
El panorama inmediato combina tres elementos clave:
- Inestabilidad persistente: lluvias intermitentes y nubosidad predominante.
- Viento relevante: especialmente en zonas costeras, con ráfagas fuertes.
- Descenso térmico: ingreso de aire más frío que marca el pulso otoñal.
La evolución posterior sugiere una mejora parcial, pero sin descartar nuevos episodios de inestabilidad en el corto plazo, en un contexto atmosférico aún dinámico sobre la región.