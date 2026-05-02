Abogado de Moisés asegura que ingirió psicofármacos por una "descompensación emocional"

Programa de Nacho Álvarez

Según trascendió, un amigo le habría enviado a su teléfono celular fragmentos del programa de streaming Todo se sabe, conducido por el periodista Ignacio Nacho Álvarez. Esos contenidos, vinculados a su situación personal, podrían haber incidido en la decisión de consumir alrededor de 15 pastillas del medicamento, una dosis que supera ampliamente los niveles de riesgo.

En paralelo, la Justicia analiza posibles incumplimientos de las medidas cautelares impuestas. Fuentes judiciales indicaron que el imputado, que cuenta con tobillera electrónica y arresto domiciliario, habría salido de su vivienda en al menos tres ocasiones sin autorización.

El caso continúa generando repercusiones y abre interrogantes sobre la interacción entre procesos judiciales, exposición mediática y situaciones de vulnerabilidad personal, en un contexto que mantiene en vilo tanto a las autoridades como a la opinión pública.