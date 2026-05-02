Abogado de Moisés asegura que ingirió psicofármacos por una "descompensación emocional"

El caso de Moisés Martínez sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que profundiza el debate público en Uruguay, al combinar elementos judiciales, mediáticos y de salud mental.
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El abogado Rodrigo Rey
El abogado defensor Rodrigo Rey señaló que el intento de autoeliminación de su cliente respondió a una “descompensación emocional” provocada por la difusión reciente de información sobre su vida privada. “Hubo una ingesta de psicofármacos a raíz de una descompensación por información que trascendió en las últimas horas”, afirmó.
Martínez, de 28 años, permanece internado en estado grave en la Policlínica Capitán Tula, luego de haber ingerido una cantidad significativa de escitalopram en su domicilio. El joven se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria desde el 20 de abril. A pesar de que fue sometido a un lavado estomacal para retirar las sustancias ingeridas, su estado sigue siendo de extrema gravedad.
Programa de Nacho Álvarez
Según trascendió, un amigo le habría enviado a su teléfono celular fragmentos del programa de streaming Todo se sabe, conducido por el periodista Ignacio Nacho Álvarez. Esos contenidos, vinculados a su situación personal, podrían haber incidido en la decisión de consumir alrededor de 15 pastillas del medicamento, una dosis que supera ampliamente los niveles de riesgo.
En paralelo, la Justicia analiza posibles incumplimientos de las medidas cautelares impuestas. Fuentes judiciales indicaron que el imputado, que cuenta con tobillera electrónica y arresto domiciliario, habría salido de su vivienda en al menos tres ocasiones sin autorización.
El caso continúa generando repercusiones y abre interrogantes sobre la interacción entre procesos judiciales, exposición mediática y situaciones de vulnerabilidad personal, en un contexto que mantiene en vilo tanto a las autoridades como a la opinión pública.