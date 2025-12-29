Hacete socio para acceder a este contenido

Valeria Ripoll | Blanca Rodríguez |

DESENMASCARADORA

Ripoll apuntó contra Blanca Rodríguez: "Me encantaría sacarle la máscara"

Ripoll cuestionó a Blanca Rodríguez durante su participación en Polémica en el bar y criticó su desempeño y su nivel de debate político.

 Captura
La exdirigente sindical y excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, lanzó fuertes críticas contra la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez durante su participación este domingo en Polémica en el bar de Canal 10. Allí criticó su "nivel" político y su rol como gobernante.

En el marco de una dinámica del programa que incluyó referencias humorísticas, Ripoll fue consultada sobre a qué político le “sacaría la máscara”, en alusión a su recordado paso por Quién es la máscara de Canal 12, donde se presentó caracterizada como un cactus.

“¿Sabés a quién me encantaría sacarle la máscara? A Blanca Rodríguez”, respondió sin titubeos.

Cuestionamientos al rol político de la senadora

Ripoll explicó que su crítica apunta a las expectativas que había generado la llegada de Rodríguez a la política partidaria. “Llegó como la persona que iba a elevar la política del país y sus acciones van por el camino contrario”, afirmó.

Según sostuvo, el nivel de discusión que plantea la senadora frenteamplista “no es bueno” y no contribuye al debate parlamentario.

Polémica por las políticas sociales

En ese sentido, Ripoll recordó un reciente intercambio en el Parlamento y cuestionó la afirmación de Rodríguez sobre la historia de las políticas sociales: “Quedó clarísimo en la última discusión que tuvo el Parlamento, donde planteó que las políticas sociales nacieron con el Frente Amplio”, señaló.

Para la dirigente nacionalista, ese planteo implica “desconocer la historia de la política del Uruguay y la historia del propio Uruguay”, al recordar que el país fue pionero en políticas sociales mucho antes de la creación del Frente Amplio.

