Ripoll apuntó contra Blanca Rodríguez: "Me encantaría sacarle la máscara"

“¿Sabés a quién me encantaría sacarle la máscara? A Blanca Rodríguez”, respondió sin titubeos.

Cuestionamientos al rol político de la senadora

Ripoll explicó que su crítica apunta a las expectativas que había generado la llegada de Rodríguez a la política partidaria. “Llegó como la persona que iba a elevar la política del país y sus acciones van por el camino contrario”, afirmó.

Según sostuvo, el nivel de discusión que plantea la senadora frenteamplista “no es bueno” y no contribuye al debate parlamentario.

Polémica por las políticas sociales

En ese sentido, Ripoll recordó un reciente intercambio en el Parlamento y cuestionó la afirmación de Rodríguez sobre la historia de las políticas sociales: “Quedó clarísimo en la última discusión que tuvo el Parlamento, donde planteó que las políticas sociales nacieron con el Frente Amplio”, señaló.

Para la dirigente nacionalista, ese planteo implica “desconocer la historia de la política del Uruguay y la historia del propio Uruguay”, al recordar que el país fue pionero en políticas sociales mucho antes de la creación del Frente Amplio.