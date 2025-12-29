Exlíder de la dictadura en Chile, Santiago Sinclair, muere a los 97 años

El general retirado del Ejército de Chile, Santiago Sinclair, quien integró la Junta de Gobierno durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), falleció este lunes a los 97 años.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Fallece Santiago Sinclair, militar implicado en casos de violaciones a los derechos humanos como en la conocida Caravana de la Muerte", informó el museo de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi en un comunicado.
Sinclair ingresó a las Fuerzas Armadas en los años 40 y desarrolló una carrera militar que le permitió alcanzar importantes puestos en el Ejército, como director de Operaciones, director de Personal, jefe del Estado Mayor Presidencial y vicecomandante en jefe.
En 1988, fue nombrado como uno de los cuatro miembros titulares de la Junta de Gobierno.
En 2020, la Justicia lo condenó por su participación en las matanzas ocurridas en Valdivia (sur) en 1973, durante la llamada Caravana de la Muerte, una operación militar ejecutada en los primeros meses de la dictadura en la que casi 100 personas, principalmente ligadas a movimientos de izquierda, fueron asesinadas a lo largo del país.
Un año más tarde fue declarado culpable por la Masacre de Chihuío, en Futrono (sur), donde ordenó el asesinato de 17 campesinos pertenecientes a un sindicato.
En 2023, la Justicia lo eximió de cumplir prisión en un recinto carcelario debido a su avanzada edad y su estado de "enajenación mental".
Durante el régimen de Pinochet, más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.