El presidente de la República, Yamandú Orsi, pidió a principios de diciembre autorización al Parlamento para ausentarse del país por "motivos personales" entre el 27 de diciembre y el 3 de enero. Se espera que en ese lapso el mandatario pase algunos días de vacaciones con su familia para cerrar el año y empezar el 2026.
Descanso y vuelta al trabajo
Orsi se fue de vacaciones y ya prepara el viaje oficial a China
El canciller Mario Lubetkin definió el viaje de Orsi al gigante asiático "como el acontecimiento más importante que tendrá el presidente en el corto plazo".