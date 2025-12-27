Orsi se fue de vacaciones y ya prepara el viaje oficial a China

Y agregó que le parecía mejor "estar a la orden" para ejercer la Presidencia desde Montevideo. "Así que, tranqui", cerró.

Viaje oficial a China

Al pedido de autorización anterior del presidente se sumó otro, que llegó a fines de diciembre al Parlamento, pero por trabajo.

El 22 de diciembre el Poder Ejecutivo remitió la solicitud para que Orsi se ausente del país entre el 29 de enero y el 8 de febrero de 2026 para hacer una visita oficial a la República Popular China.

Este fue definido por el canciller Mario Lubetkin como el acontecimiento más importante que tendrá el presidente en el corto plazo. El ministro aseguró que el mandatario viajará con una "importantísima presencia de empresarios", además de actores del gobierno.

"Pienso que este viaje a China que inaugura el 2026 será el punto de partida de una conclusión que podemos decir del 2025, en la cual hemos abierto grandes autopistas de temas relacionados con la integración, con el comercio, pensemos el acuerdo que hicimos con EFTA, a los temas de la paz internacional, a los temas del multilateralismo", resumió el canciller.