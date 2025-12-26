Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad feriados | 2026 | feriados no laborables

Guía completa

Calendario de feriados 2026 en Uruguay: días no laborables y fines de semana largos

Este es el calendario oficial de feriados para 2026 en Uruguay. Consultá las fechas de días laborables, no laborables y los fines de semana largos.

Feriados 2026

Feriados 2026

Los 5 feriados no laborables (pagos)

Estos días son inamovibles por normativa. Según la legislación laboral uruguaya, si el empleado trabaja en estas fechas, debe percibir una remuneración doble.

  • Año Nuevo: Jueves 1 de enero.

  • Día de los Trabajadores: Viernes 1 de mayo.

  • Jura de la Constitución: Sábado 18 de julio.

  • Declaratoria de la Independencia: Martes 25 de agosto.

  • Navidad (Día de la Familia): Viernes 25 de diciembre.

Feriados laborables y su dinámica en 2026

A diferencia de los anteriores, en estos días la actividad laboral suele ser normal para el sector privado, a menos que el convenio colectivo indique lo contrario. Para el sector público y la enseñanza, suelen ser días de asueto.

  • Día de Reyes: Martes 6 de enero (Inamovible).

  • Carnaval: Lunes 16 y martes 17 de febrero.

  • Semana de Turismo: Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril.

  • Desembarco de los Treinta y Tres Orientales: Domingo 19 de abril.

  • Batalla de las Piedras: Lunes 18 de mayo.

  • Natalicio de Artigas: Viernes 19 de junio (Inamovible).

  • Día de la Raza: Lunes 12 de octubre.

  • Día de los Difuntos: Lunes 2 de noviembre (Inamovible).

¿Qué sucede con los traslados?

La Ley 16.805 establece que si ciertos feriados laborables caen martes o miércoles, se pasan al lunes anterior; si caen jueves o viernes, se pasan al lunes siguiente. Sin embargo, en 2026 gran parte de estos días ya caen de forma natural en lunes o viernes, por lo que el calendario se mantendrá bastante fiel a sus fechas originales.

Los fines de semana largos más destacados

Para quienes buscan planificar vacaciones o escapadas, el 2026 ofrece excelentes oportunidades:

  • Mayo: El feriado del 1 de mayo (viernes) genera el primer gran descanso del mes. Poco después, el lunes 18 de mayo se suma otro fin de semana largo.

  • Junio: El Natalicio de Artigas cae viernes, cerrando la semana con tres días de pausa.

  • Octubre y Noviembre: Ambos meses contarán con lunes feriados (12 de octubre y 2 de noviembre), ideales para el turismo de primavera.

  • Diciembre: El año cerrará con un fin de semana extendido, ya que el 25 de diciembre será viernes.

