Calendario de feriados 2026 en Uruguay: días no laborables y fines de semana largos

-
Día de Reyes: Martes 6 de enero (Inamovible).
-
Carnaval: Lunes 16 y martes 17 de febrero.
-
Semana de Turismo: Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril.
-
Desembarco de los Treinta y Tres Orientales: Domingo 19 de abril.
-
Batalla de las Piedras: Lunes 18 de mayo.
-
Natalicio de Artigas: Viernes 19 de junio (Inamovible).
-
Día de la Raza: Lunes 12 de octubre.
-
Día de los Difuntos: Lunes 2 de noviembre (Inamovible).
¿Qué sucede con los traslados?
La Ley 16.805 establece que si ciertos feriados laborables caen martes o miércoles, se pasan al lunes anterior; si caen jueves o viernes, se pasan al lunes siguiente. Sin embargo, en 2026 gran parte de estos días ya caen de forma natural en lunes o viernes, por lo que el calendario se mantendrá bastante fiel a sus fechas originales.
Los fines de semana largos más destacados
Para quienes buscan planificar vacaciones o escapadas, el 2026 ofrece excelentes oportunidades:
-
Mayo: El feriado del 1 de mayo (viernes) genera el primer gran descanso del mes. Poco después, el lunes 18 de mayo se suma otro fin de semana largo.
-
Junio: El Natalicio de Artigas cae viernes, cerrando la semana con tres días de pausa.
-
Octubre y Noviembre: Ambos meses contarán con lunes feriados (12 de octubre y 2 de noviembre), ideales para el turismo de primavera.
-
Diciembre: El año cerrará con un fin de semana extendido, ya que el 25 de diciembre será viernes.