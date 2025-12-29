Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Oposición califica de "robo"

Cambios en Fonasa adelantados por Orsi serán efectivos en 2027

En 2026 bajo el régimen actual se beneficiará a unas 155.000 personas. Sin embargo, a partir de 2027 el número se reducirá a unas 81.00.

El presidente Orsi y el ministro de Economía Gabriel Oddone. El grupo económico será convocado por los cambios en el Fonasa.

El presidente Orsi y el ministro de Economía Gabriel Oddone. El grupo económico será convocado por los cambios en el Fonasa.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, adelantó el viernes la firma de un decreto que introduce cambios en la normativa que regula las devoluciones del Fonasa. Según fuentes de Presidencia, la medida ajusta un parámetro que estaba subvaluado: el costo promedio equivalente mensual, utilizado para determinar los montos de las devoluciones automáticas por excedentes del sistema de salud.

Aunque el decreto entra en vigor el 1 de enero de 2026, sus efectos prácticos se reflejarán en los pagos correspondientes a 2027. Para los montos que se pagarán en 2026, se mantendrá la fórmula vigente, beneficiando a aproximadamente 155.000 personas, cifra similar a la registrada en 2025. Sin embargo, a partir de 2027 el número de beneficiarios se reducirá a unas 81.000, de acuerdo con estimaciones oficiales.

El ajuste busca alinear el costo promedio equivalente mensual con su valor real según las expectativas de vida de la población, lo que provocará que disminuya de manera notable la cantidad de beneficiarios de devoluciones automáticas a partir de 2027.

El anuncio se realizó durante una conversación informal con periodistas en la Torre Ejecutiva, donde se detalló que la implementación será gradual y respetará un cronograma específico para afectar a los beneficiarios de manera progresiva.

Cambio de tope

El diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar adelantó que solicitará la comparecencia del equipo económico ante la Comisión Permanente del Parlamento para dar explicaciones sobre la modificación.

El Poder Ejecutivo elevará a partir del 1° de enero el tope anual de aporte al Fonasa de $57.936 a $80.316. Esta modificación es la que implicará que miles de uruguayos dejen de percibir devolución Fonasa y quienes aún la reciban perciban un monto inferior.

En julio de 2025 se fijó el Costo Promedio Equivalente (CPE) en $ 4.828 mensuales ($57.936 anuales).

Sin la modificación establecida por el gobierno por decreto, en enero de 2026 el CPE hubiera sido de $ 4.967 ($ 59.484 anuales) . Con el cambio de criterio subirá a $6.693, equivalente a $80.316 al año.

El CPE es el valor de referencia mensual que establece el costo promedio de la atención de la salud por persona.

Críticas de la oposición

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva cuestionó en redes sociales este domingo el decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi que modifica el cálculo de la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y acusó al oficialismo de justificar un “robo” a los contribuyentes.

Sus declaraciones surgieron como respuesta a una publicación del diputado frenteamplista Federico Preve, quien defendió la medida en base a criterios de solidaridad y sostenibilidad del sistema.

“Cómo justificar un afane”, tituló Da Silva, y sostuvo que el ajuste traslada a la población “errores de planificación” que, a su juicio, no pagan los responsables. En ese marco, ironizó con el discurso de la solidaridad y la “política redistributiva”, y apuntó contra lo que consideró una estigmatización de sectores medios, al mencionar a quienes perciben ingresos del entorno de los $ 120.000 como supuestos “privilegiados”.

Dejá tu comentario

