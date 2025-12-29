La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) atravesó en 2025 un proceso interno que buscó corregir problemas estructurales acumulados durante años. Deudas impagas, demoras prolongadas en la atención y dificultades en el acceso a medicamentos fueron parte del diagnóstico inicial.
Balance
ASSE: ¿Cómo se desactivó una bomba de deudas y listas de espera?
Pagos atrasados, listas de espera históricas y faltantes de medicamentos marcaron el inicio de la gestión. ASSE asegura avances importantes en pocos meses.