Sociedad deudas | Listas de espera | medicamentos

Balance

ASSE: ¿Cómo se desactivó una bomba de deudas y listas de espera?

Pagos atrasados, listas de espera históricas y faltantes de medicamentos marcaron el inicio de la gestión. ASSE asegura avances importantes en pocos meses.

ASSE saldó sus deudas.

Listas de espera

Uno de los puntos críticos fue la existencia de listas de espera extensas en distintos niveles de atención. Según explicó, al asumir se detectaron demoras significativas que afectaban a miles de usuarios. A partir de una reorganización de la atención en los 906 puestos asistenciales distribuidos en todo el país, ASSE se propuso revertir esa situación.

En ese marco, Danza aseguró que para el 31 de diciembre de este año no quedarán consultas pendientes solicitadas antes de 2024, un objetivo que apunta a cerrar un ciclo de atrasos históricos.

Medicamentos

Otro eje de trabajo fue el abastecimiento de medicamentos. El jerarca indicó que se redujeron los faltantes y se reforzó el stock en todo el territorio, con el objetivo de garantizar continuidad en los tratamientos.

“Sabemos que faltan cosas por hacer, pero el balance es francamente positivo”, señaló Danza, al evaluar una etapa inicial de gestión marcada por ajustes internos que, según ASSE, comienzan a reflejarse en la atención a los usuarios.

Temas

