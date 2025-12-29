ASSE: ¿Cómo se desactivó una bomba de deudas y listas de espera?

En ese marco, Danza aseguró que para el 31 de diciembre de este año no quedarán consultas pendientes solicitadas antes de 2024, un objetivo que apunta a cerrar un ciclo de atrasos históricos.

Medicamentos

Otro eje de trabajo fue el abastecimiento de medicamentos. El jerarca indicó que se redujeron los faltantes y se reforzó el stock en todo el territorio, con el objetivo de garantizar continuidad en los tratamientos.

“Sabemos que faltan cosas por hacer, pero el balance es francamente positivo”, señaló Danza, al evaluar una etapa inicial de gestión marcada por ajustes internos que, según ASSE, comienzan a reflejarse en la atención a los usuarios.