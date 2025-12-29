Hacete socio para acceder a este contenido

Gestión de residuos

¿Tu barrio está en la lista?: IM repartirá nuevos contenedores intradomiciliarios

La Intendencia de Montevideo (IM) amplía el Programa Hogares Sustentables y anuncia nuevas zonas donde se entregarán contenedores y composteras.

Nueva entrega de contenedores intradomiciliarios en Montevideo.

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IM) continúa avanzando con la implementación del Programa Hogares Sustentables, enmarcado en la Agenda Ambiental Estratégica, con el objetivo de fomentar la clasificación en origen y la valorización de residuos. En ese contexto, la comuna viene realizando la entrega de contenedores intradomiciliarios, composteras y equipamiento para reciclaje en distintos puntos de la ciudad, y ya definió nuevas zonas donde se extenderá el programa en los próximos días.

Durante el sábado 27 de diciembre se concretaron entregas en el Municipio A, específicamente en las cooperativas Covisutd, Covicoa y Covicen. En estos complejos se distribuyeron contenedores para residuos mezclados, contenedores para materiales reciclables y composteras destinadas al tratamiento de residuos orgánicos.

Recolección de residuos

En el caso de Covisutd y Covicoa, la recolección de residuos mezclados se realiza los lunes, jueves y sábados a partir de las 13:30 horas, mientras que los materiales reciclables se retiran los miércoles desde las 9. En Covicen, en tanto, los residuos mezclados se recogen los lunes y jueves desde las 7, y los reciclables los martes a partir de la misma hora.

Las acciones también alcanzaron al Municipio G, donde se entregaron contenedores intradomiciliarios y composteras en la zona comprendida por Camino Paso Calpino, entre César Mayo Gutiérrez y Ruta 102, y por la calle Bohanes, entre Camino Paso Calpino y su final. En este sector, la recolección de residuos mezclados se realiza los martes y viernes desde las 13:30. Para los materiales reciclables, la Intendencia instaló islas de reciclaje ubicadas en Paso Calpino, detrás de la ferretería Colonos.

Nueva entrega

Próximamente, el programa continuará expandiéndose dentro del Municipio G. El martes 30 de diciembre a las 19:30 horas está prevista una nueva entrega de contenedores intradomiciliarios para residuos mezclados y la instalación de islas de reciclaje en el barrio Prado Norte. La iniciativa está dirigida a vecinas y vecinos de la zona delimitada por Camino Castro, María Orticochea, Ramón Cáceres y Camino Carlos María de Pena.

Con estas acciones, la Intendencia de Montevideo busca consolidar un sistema de gestión de residuos más sostenible, promoviendo hábitos de separación en origen y mejorando las condiciones para el reciclaje y el tratamiento de residuos orgánicos en los barrios.

