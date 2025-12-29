¿Tu barrio está en la lista?: IM repartirá nuevos contenedores intradomiciliarios

Las acciones también alcanzaron al Municipio G, donde se entregaron contenedores intradomiciliarios y composteras en la zona comprendida por Camino Paso Calpino, entre César Mayo Gutiérrez y Ruta 102, y por la calle Bohanes, entre Camino Paso Calpino y su final. En este sector, la recolección de residuos mezclados se realiza los martes y viernes desde las 13:30. Para los materiales reciclables, la Intendencia instaló islas de reciclaje ubicadas en Paso Calpino, detrás de la ferretería Colonos.

Nueva entrega

Próximamente, el programa continuará expandiéndose dentro del Municipio G. El martes 30 de diciembre a las 19:30 horas está prevista una nueva entrega de contenedores intradomiciliarios para residuos mezclados y la instalación de islas de reciclaje en el barrio Prado Norte. La iniciativa está dirigida a vecinas y vecinos de la zona delimitada por Camino Castro, María Orticochea, Ramón Cáceres y Camino Carlos María de Pena.

Con estas acciones, la Intendencia de Montevideo busca consolidar un sistema de gestión de residuos más sostenible, promoviendo hábitos de separación en origen y mejorando las condiciones para el reciclaje y el tratamiento de residuos orgánicos en los barrios.