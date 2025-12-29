La Intendencia de Montevideo (IM) continúa avanzando con la implementación del Programa Hogares Sustentables, enmarcado en la Agenda Ambiental Estratégica, con el objetivo de fomentar la clasificación en origen y la valorización de residuos. En ese contexto, la comuna viene realizando la entrega de contenedores intradomiciliarios, composteras y equipamiento para reciclaje en distintos puntos de la ciudad, y ya definió nuevas zonas donde se extenderá el programa en los próximos días.
Gestión de residuos
¿Tu barrio está en la lista?: IM repartirá nuevos contenedores intradomiciliarios
La Intendencia de Montevideo (IM) amplía el Programa Hogares Sustentables y anuncia nuevas zonas donde se entregarán contenedores y composteras.