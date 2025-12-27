Con Lionel Messi y su familia como invitados estelares se realizó este viernes la fiesta de 15 de Delfina Suárez, hija mayor de Luis Suárez, en la exclusiva chacra Villa Domus, ubicada en el departamento de Canelones. La fiesta estuvo rodeada de un fuerte hermetismo y se aplicaron estrictas medidas de privacidad como la prohibición de ingresar al establecimiento con dispositivos celulares, lo que explica la ausencia de imágenes hasta el momento.
Apaguen los teléfonos
¿Cómo fue el cumpleaños de Delfina Suárez con Lionel Messi y su familia como invitados estelares?
Bajo herméticas medidas de seguridad y con prohibición expresa de tomar fotos y videos se realizó el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez.