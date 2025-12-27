Hacete socio para acceder a este contenido

Apaguen los teléfonos

¿Cómo fue el cumpleaños de Delfina Suárez con Lionel Messi y su familia como invitados estelares?

Bajo herméticas medidas de seguridad y con prohibición expresa de tomar fotos y videos se realizó el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez.

Por Redacción Caras y Caretas

Con Lionel Messi y su familia como invitados estelares se realizó este viernes la fiesta de 15 de Delfina Suárez, hija mayor de Luis Suárez, en la exclusiva chacra Villa Domus, ubicada en el departamento de Canelones. La fiesta estuvo rodeada de un fuerte hermetismo y se aplicaron estrictas medidas de privacidad como la prohibición de ingresar al establecimiento con dispositivos celulares, lo que explica la ausencia de imágenes hasta el momento.

Delfina, hija de Luis Suárez y Sofía Balbi, es la mayor de los tres hermanos y había cumplido años en agosto pero la celebración se postergó hasta este fin de semana y contó con la presencia de figuras destacadas del fútbol internacional, entre ellas Lionel Messi quien arribó al hotel Sofitel de Montevideo el pasado viernes.

La familia optó por un festejo cerrado, con unos 250 invitados entre los que se encontraban figuras como el arquero Sergio Rochet, el chef Aldo Cauteruccio y Diego Godín junto a sus parejas. Los invitados tuvieron que dejar sus teléfonos en la entrada para que no se difundiera ninguna foto. Lo único que se difundió fue un video de Farándula Show, donde se ve el transporte de Messi hacia su hotel en Uruguay.

Villa Domus un espacio reconocido por su elegancia, amplitud y discreción, y que no es ajeno a celebraciones de alto perfil vinculadas al deporte.

En el pasado, el lugar fue escenario de los casamientos de Diego Forlán, así como de Fernando Muslera, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los enclaves preferidos para encuentros privados de figuras públicas.

La amistad de Messi y Luis Suárez

La amistad entre Luis Suárez y Lionel Messi se fue consolidando cada vez más con los años, tanto así que ambos se han ido juntos de vacaciones y sus parejas también tienen una muy buena relación. El cariño del argentino por el uruguayo es tan grande que en plenas vacacionesdecidió viajar a Uruguay para estar presente en el cumpleaños número 15 de la hija del "pistolero" y así festejar juntos con sus respectivas familias.

Lionel Messi y su familia, pasará los últimos días de 2025 en la casa de Luis Suárez.

