¿Cómo fue el cumpleaños de Delfina Suárez con Lionel Messi y su familia como invitados estelares?

Villa Domus un espacio reconocido por su elegancia, amplitud y discreción, y que no es ajeno a celebraciones de alto perfil vinculadas al deporte.

En el pasado, el lugar fue escenario de los casamientos de Diego Forlán, así como de Fernando Muslera, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los enclaves preferidos para encuentros privados de figuras públicas.

La amistad de Messi y Luis Suárez

La amistad entre Luis Suárez y Lionel Messi se fue consolidando cada vez más con los años, tanto así que ambos se han ido juntos de vacaciones y sus parejas también tienen una muy buena relación. El cariño del argentino por el uruguayo es tan grande que en plenas vacacionesdecidió viajar a Uruguay para estar presente en el cumpleaños número 15 de la hija del "pistolero" y así festejar juntos con sus respectivas familias.

Lionel Messi y su familia, pasará los últimos días de 2025 en la casa de Luis Suárez.