Luego de consagrarse campeón de la Primera Amateur, y ascender al profesionalismo, Paysandú comenzó a preparar lo que será el plantel para la próxima temporada. Este viernes, como "regalo de Navidad", el conjunto sanducero confirmó la llegada de un entrenador y un jugador con mucha trayectoria.
Sumando experiencia
Paysandú rompió el mercado: un campeón uruguayo y un DT de experiencia
El sanducero confirmó a Emiliano Alfaro como el nuevo entrenador y abrochó la llegada del lateral izquierdo paraguayo, Miguel Samudio.