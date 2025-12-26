Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

Sumando experiencia

Paysandú rompió el mercado: un campeón uruguayo y un DT de experiencia

El sanducero confirmó a Emiliano Alfaro como el nuevo entrenador y abrochó la llegada del lateral izquierdo paraguayo, Miguel Samudio.

Alfaro nuevo DT de Paysandú.

Alfaro nuevo DT de Paysandú.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Luego de consagrarse campeón de la Primera Amateur, y ascender al profesionalismo, Paysandú comenzó a preparar lo que será el plantel para la próxima temporada. Este viernes, como "regalo de Navidad", el conjunto sanducero confirmó la llegada de un entrenador y un jugador con mucha trayectoria.

Luego de una primera experiencia como entrenador, dónde estuvo al frente de Liverpool durante gran parte del 2024, Emiliano Alfaro volverá al ruedo para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo sanducero.

Alfaro llega para cubrir a Juan Ramón Silvera, entrenador histórico de Paysandú que falleció el 27 de noviembre de este año luego de luchar contra un tumor.

En cuanto a los jugadores de experiencia, Paysandú renovó los contratos de Maximiliano Cantera y Gabriel Leyes, al mismo tiempo que confirmó la contratación del lateral izquierdo paraguayo, Miguel Samudio.

Samudio vuelve al fútbol uruguayo luego de haber sido campeón con Liverpool en el 2023. Arriba en condición de libre tras finalizar su vínculo con el San Lorenzo, club de la segunda división de Paraguay.

