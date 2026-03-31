Rita Rodríguez: "Las jineteadas tienen fecha de vencimiento"

Citó en ese sentido una encuesta realizada en 2023 a pedido del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), según la cual el 58% de la población no está a favor de estas prácticas.

Lobby violento

A su entender, ese cambio explica el “lobby tan violento y agresivo” de quienes defienden las jineteadas. “Cuando alguien tiene que poner todos los recursos para defender algo, incluso recursos del Estado, es porque ya no se sostiene por sí mismo”, afirmó. Según su visión, antes la actividad se legitimaba por la tradición, mientras que hoy sus promotores apelan a argumentos indirectos, como el apoyo a escuelas rurales o la generación de empleo, “temas que sobrevuelan las jineteadas pero no son las jineteadas mismas”.

Uno de los puntos centrales de la crítica apunta al funcionamiento institucional. La entrevistada, que integra el directorio del INBA en representación de las protectoras, denunció que el organismo está siendo "pasado por encima" y utilizado para defender una actividad que contradice su razón de ser.

Recordó que la ley de bienestar animal establece como objetivo la protección de los animales y subrayó que el propio directorio integrado por actores diversos, desde productores rurales hasta la Facultad de Veterinaria concluyó en 2023 que las jineteadas “no son deseables” y que son “intrínsecamente violentas”.

Presiones políticas

En esa línea, explicó que el INBA elaboró un reglamento técnico aprobado por unanimidad en 2025, pero que su aplicación fue suspendida por el Poder Ejecutivo. Según detalló, la justificación fue que las exigencias eran demasiado estrictas y podían impedir la realización de muchas jineteadas. “Es como decir: como son violentas y no pueden dejar de serlo tan rápido, vamos a pausar el reglamento”, cuestionó.

La situación se volvió más compleja cuando, según relató, se extendió esa suspensión sin consulta al directorio y a pedido del representante del Ministerio de Ganadería, Esteban Viera, quien actualmente lo preside. La entrevistada sostuvo que este actuó “en contra de la voluntad del directorio” y denunció que además se conformó en Presidencia un grupo asesor en actividades ecuestres “designado de forma discrecional”, sin representatividad ni potestades regulatorias. “El único organismo que puede regular el bienestar animal es el INBA”, enfatizó.

¿Confianza en el estado?

Desde su perspectiva, todo este entramado evidencia que las jineteadas se han convertido en “un activo político partidario”, utilizado para generar apoyos, incluso a costa de debilitar las instituciones. “Si no respetamos las estructuras del Estado, después no podemos pretender que la ciudadanía confíe en los mecanismos de control”, advirtió.

En paralelo a este escenario nacional, la organización mantiene sus reclamos a nivel departamental. La vocera señaló que continuarán exigiendo a la Intendencia de Montevideo que deje de financiar y promover jineteadas, especialmente en la Criolla del Prado. No obstante, reconoció algunos cambios en la comunicación oficial del evento: desde la eliminación progresiva de imágenes de caballos en los logos hasta un corrimiento del foco hacia otras actividades culturales. “No es suficiente, pero es un cambio de mirada”, valoró.

jineteadas

Movilización, mañana miércoles

La movilización convocada para el 1° de abril se inscribe en una "batería de acciones" coordinadas por la organización; fundada en 2016 nuclea a distintas protectoras del país. Entre los reclamos centrales, además del fin del financiamiento público, se incluye la exigencia de que el reglamento del INBA entre en vigencia y la remoción de Esteban Vieta Da Silva de la presidencia del directorio.

Para la activista el conflicto actual es síntoma de un cambio más amplio en la sociedad uruguaya. Comparó el proceso con otras prácticas históricamente naturalizadas que hoy generan rechazo y sostuvo que las jineteadas “tienen fecha de vencimiento”.