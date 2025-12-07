Hacete socio para acceder a este contenido

represalia |

guerra de precisión

Rusia lanza ataque en gran escala contra instalaciones de energía y transporte de Ucrania

El ataque contra la infraestructura es una respuesta a los bombardeos de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia.

Ataque a objetivos civiles motiva replica rusa.

Rusia ejecutó una represalia a gran escala golpeando instalaciones de energía y transporte en Ucrania tras una serie de recientes ataques contra objetivos civiles en territorio ruso, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.

"En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron anoche un ataque utilizando armas de precisión terrestres, misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal y vehículos aéreos no tripulados (UAV) de largo alcance contra la infraestructura de transporte de Ucrania e instalaciones del sector energético utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como contra una empresa involucrada en la producción de drones de combate de largo alcance", anunció el ente castrense este domingo.

El 25 de noviembre, la Autoridad Marítima de Turquía comunicó que el barco Midvolga-2 que transportaba un cargamento de aceite vegetal de Rusia a Georgia fue atacado a 80 millas de las costas de Turquía en el mar Negro. El ataque no provocó víctimas.

El suceso se produjo un día después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtiera a Ucrania que no se pueden justificar sus ataques a los buques en la zona económica exclusiva de Turquía, tras los incidentes que afectaron a dos petroleros en el mar Negro cuando navegaban hacia puertos rusos.

Siguen ataques

El 28 de noviembre, según varios medios, Ucrania atacó con drones navales al petrolero Kairos a 28 millas del litoral turco produciéndose un incendio. La embarcación con las bodegas vacías navegaba al puerto ruso de Novorossiysk.

Los servicios de emergencia turcos rescataron a los 25 tripulantes del barco. Horas después fue atacado el petrolero Virat con 20 tripulantes en el mar Negro a 35 millas de las costas turcas.

El 29 de noviembre, Ucrania atacó con drones navales infraestructuras del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC, por sus siglas en inglés) en el mar Negro, situadas en el territorio ruso.

Rusia condenó enérgicamente los atentados terroristas de Kiev contra los petroleros en el mar Negro y la infraestructura del CPC en las aguas de la ciudad rusa de Novorossiysk.

(Sputnik)

Temas

