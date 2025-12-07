Rusia lanza ataque en gran escala contra instalaciones de energía y transporte de Ucrania

El suceso se produjo un día después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtiera a Ucrania que no se pueden justificar sus ataques a los buques en la zona económica exclusiva de Turquía, tras los incidentes que afectaron a dos petroleros en el mar Negro cuando navegaban hacia puertos rusos.

Siguen ataques

El 28 de noviembre, según varios medios, Ucrania atacó con drones navales al petrolero Kairos a 28 millas del litoral turco produciéndose un incendio. La embarcación con las bodegas vacías navegaba al puerto ruso de Novorossiysk.

Los servicios de emergencia turcos rescataron a los 25 tripulantes del barco. Horas después fue atacado el petrolero Virat con 20 tripulantes en el mar Negro a 35 millas de las costas turcas.

El 29 de noviembre, Ucrania atacó con drones navales infraestructuras del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC, por sus siglas en inglés) en el mar Negro, situadas en el territorio ruso.

Rusia condenó enérgicamente los atentados terroristas de Kiev contra los petroleros en el mar Negro y la infraestructura del CPC en las aguas de la ciudad rusa de Novorossiysk.

(Sputnik)