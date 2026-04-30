OSE firmó expropiación de terreno donde se construirá obrador de la represa de Casupá

Recuerda que la presa de Casupá forma parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema metropolitano, orientada a garantizar el abastecimiento de agua potable ante escenarios de déficit hídrico y aumento de la demanda.

Indica el organismos que la iniciativa “permitirá incrementar la capacidad de reservas de agua bruta, complementando el funcionamiento del embalse de Paso Severino y aportando mayor resiliencia al sistema”.

La inversión estimada para la obra se sitúa en el entorno de los U$S 130 millones.

Un paso de OSE

Por su parte, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, sostuvo que con este acto se dio “un paso importante en el proyecto Casupá, con la firma de la expropiación del primer predio donde se instalará el obrador de la futura presa”.

Este avance, sostiene, “forma parte de un proceso clave para fortalecer el sistema metropolitano y prepararnos mejor frente a escenarios de déficit hídrico”.

“Casupá permitirá aumentar la capacidad de reservas de agua bruta y complementar el funcionamiento del embalse de Paso Severino, aportando mayor seguridad al abastecimiento de agua potable”, agregó.

“Estamos trabajando con una mirada de largo plazo, integrando obras que le den más respaldo y resiliencia al sistema”, concluye Ferreri.

El embalse de Casupá asegurará una capacidad de 118 millones de metros cúbicos de agua, el doble que Paso Severino.