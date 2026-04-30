Congreso de Brasil aprobó reducción de pena de Jair Bolsonaro

El Congreso de Brasil aprobó este jueves 30 de abril reducir las penas por golpismo que la Justicia de ese país impuso contra el expresidente, Jair Bolsonaro, de manera que rechazó el veto del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva.
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En la Cámara de Diputados se dieron 318 votos a favor y 144 en contra, mientras que en el Senado la decisión se certificó con 49 votos a favor y 24 en contra de anular el veto presidencial, reseñaron medios locales.
Con la aprobación del texto, queda prohibido la combinación de dos delitos, por lo cual, Bolsonaro solo cumplirá la pena correspondiente al delito más grave. Se estima que en un plazo de dos a cuatro años podría cambiar su estatus legal.
El dictamen será enviado a la Presidencia para su promulgación. Si en 48 horas Lula no cumple con este requisito, será tarea del Congreso que se convierta en decreto, para que pueda entrar en vigor.
Los antecedentes de la condena de Bolsonaro
A principios de año, Lula vetó en su totalidad el proyecto legislativo. "Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad. Y al final del juicio, fueron condenados con base en pruebas robustas y no con ilegalidades", dijo el presidente de Brasil en ese momento.
En diciembre de 2025, el Senado había completado el proceso para rebajar las penas tanto de Bolsonaro como del resto de sentenciados por los actos golpistas. Una iniciativa que este jueves fue recuperada oficialmente por la oposición.
El exgobernante (2019-2022), de 71 años, comenzó a cumplir su condena en noviembre. Meses antes el Supremo Tribunal Federal (STF) lo condenó a 27 años y tres meses de cárcel por la intentona golpista en contra de Lula el 8 de enero del 2023.
Actualmente cumple prisión domiciliaria. La STF dispuso que la medida regirá por 90 días para que se recupere de la bronconeumonía que ha sufrido.