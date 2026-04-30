Congreso de Brasil aprobó reducción de pena de Jair Bolsonaro

El dictamen será enviado a la Presidencia para su promulgación. Si en 48 horas Lula no cumple con este requisito, será tarea del Congreso que se convierta en decreto, para que pueda entrar en vigor.

Los antecedentes de la condena de Bolsonaro

A principios de año, Lula vetó en su totalidad el proyecto legislativo. "Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad. Y al final del juicio, fueron condenados con base en pruebas robustas y no con ilegalidades", dijo el presidente de Brasil en ese momento.

En diciembre de 2025, el Senado había completado el proceso para rebajar las penas tanto de Bolsonaro como del resto de sentenciados por los actos golpistas. Una iniciativa que este jueves fue recuperada oficialmente por la oposición.

El exgobernante (2019-2022), de 71 años, comenzó a cumplir su condena en noviembre. Meses antes el Supremo Tribunal Federal (STF) lo condenó a 27 años y tres meses de cárcel por la intentona golpista en contra de Lula el 8 de enero del 2023.

Actualmente cumple prisión domiciliaria. La STF dispuso que la medida regirá por 90 días para que se recupere de la bronconeumonía que ha sufrido.