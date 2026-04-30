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Política ANP | puerto de Montevideo | China

Puerto de Montevideo

La ANP echa mano a draga china para llegar a los ansiados 14 metros

La Administración Nacional de Puertos (ANP) decidió utilizar el contrato vigente con consorcio chino SDC-CCCC, para dragar a 14 metros el Puerto de Montevideo.

ANP continuará profundizando el puerto de Montevideo con draga china.

ANP continuará profundizando el puerto de Montevideo con draga china.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Administración Nacional de Puertos (ANP) decidió acudir al contrato vigente -desde 2018- con el consorcio chino Shanghai Dredging Company-China Communications Construction Company (SDC-CCCC) por la insuficiente capacidad operativa de la draga nacional D-7 para llegar a los 14 metros de profundidad en el Puerto de Montevideo.

La ANP tiene previsto iniciar los trabajos de batimetría para que "a principios de junio", se pueda "avanzar con el dragado en varias áreas de la terminal y en la profundización a 14 metros en toda la extensión del canal de acceso al Puerto de Montevideo, antepuerto, áreas de maniobra y otras zonas de la terminal", explicó al semanario Búsqueda el vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo, quien recordó que con la empresa china quedan por ejecutar US$ 120 millones del contrato.

Se prevé que la tarea quede cumplida para dentro de un año, ya que es el “compromiso asumido por el país”, indicó el jerarca.

Con respecto a la draga D-7, que es la única que está succionando barro del fondo de la bahía (en la terminal de pasajeros del puerto y el muelle Maciel), próximamente tendrá que ser varada para alargar su vida útil (tiene 55 años) y llegar operativa hasta su reposición, según planifica la ANP.

Conflicto en puerta

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) ha sido muy crítico con la idea de dragar con recursos privados y no públicos, por lo que Mendiondo dijo que "espera cierto nivel de conflictividad", a partir de la esta medida asumida por la ANP.

“Tiene que estar el dragado, tiene que haber profundidad suficiente para que fluya el ingreso y egreso de barcos, para que no se produzcan aterramientos como sucede ahora. (...) No tenemos ningún tipo de dogma ni prejuicio sobre la complementación entre el dragado público y el privado. Hoy no tenemos condiciones porque hay dos dragas paradas, la única que funciona tiene 55 años y recién se están haciendo los pliegos para la compra de un equipo”, explicó Mendiondo.

En los cinco años previos, la ANP no trabajó en la gestión del dragado

“En los cinco años previos, la administración no se ocupó ni de prever paradas (de la flota), ni de trabajar sobre la gestión del dragado, ni ver los compromisos que tomó el país (...) de ir a menos 14 metros y tenemos que salir a buscar la plata”, apuntó Mendiondo, con relación a las críticas sobre el plan integral de dragado que la ANP finalizó en marzo.

¿Qué recibimos nosotros? Un puerto que está en las condiciones que está, con una flota sin varadas, sin gestión y, además, ese compromiso. Ahora estamos trabajando en el presupuesto que va a tener vigencia en 2027, para que, si hay decisión del Poder Ejecutivo para invertir en dragado propio, poder hacerlo vía financiamiento, como se hizo con el viaducto”, adelantó.

Mendiondo aseguró que “la mayoría del directorio cree que tiene que haber dragado nacional, no sobredimensionado, sino pensando en el mantenimiento y con capacidad para complementar, como un testigo, un dragado que funcione, con eficiencia y con productividad”.

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