Salto: cuando los números inquietan y el territorio busca sostén

Expectativas en Salto

Las expectativas para el cuarto trimestre señalan que el 80.8% prevé mantener su dotación, el 11.5% estima nuevas contrataciones y el 7.7% anticipa una reducción. Desde el CCIS se observa que varios actores esperan el primer balance positivo.

El informe concluye que el comercio enfrenta un desafío significativo, mientras que los servicios muestran señales de estabilización y una recuperación leve en el empleo. El CCIS continuará con el monitoreo para seguir la evolución del escenario local.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bisio, destacó el papel de la comunidad en esta etapa. Señaló que la institución busca que las fiestas sean un espacio de encuentro y apoyo al comercio local, con acciones orientadas a fortalecer a las empresas y acompañar a las familias del departamento.