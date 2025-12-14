El Departamento Económico del Centro Comercial e Industrial de Salto presentó los resultados del monitoreo correspondiente al tercer trimestre de 2025. El informe, elaborado por el economista Pablo Cortondo y basado en una muestra continua iniciada en 2020, muestra contrastes en la actividad local. El cierre del año encuentra a las empresas con distintos niveles de avance y con atención puesta en el comportamiento de la región, en especial Argentina.
luces rojas
Salto: cuando los números inquietan y el territorio busca sostén
Siete de cada 10 empresas de Salto informaron una disminución en sus ventas reales respecto al mismo trimestre de 2024.