luces rojas

Salto: cuando los números inquietan y el territorio busca sostén

Siete de cada 10 empresas de Salto informaron una disminución en sus ventas reales respecto al mismo trimestre de 2024.

Preocupa actividad económica en Salto.

El Departamento Económico del Centro Comercial e Industrial de Salto presentó los resultados del monitoreo correspondiente al tercer trimestre de 2025. El informe, elaborado por el economista Pablo Cortondo y basado en una muestra continua iniciada en 2020, muestra contrastes en la actividad local. El cierre del año encuentra a las empresas con distintos niveles de avance y con atención puesta en el comportamiento de la región, en especial Argentina.

El sector Comercio registró la mayor caída. Siete de cada diez empresas informaron una disminución en sus ventas reales respecto al mismo trimestre de 2024. La mayor concentración se ubicó entre descensos de 5% a 14% y de 0% a 4%, cada uno con el 19.4% de las empresas. También se registraron caídas entre 14% y 24% (13.4%), descensos entre 24% y 34% (6.0%) y reducciones superiores al 34% (1.5%). Solo el 20.9% informó variaciones positivas o nulas, con la mayoría de los incrementos entre 5% y 19% (14.9%).

En el sector Servicios, los indicadores laborales mostraron una mejora parcial. El 73.1% de las empresas mantuvo su plantilla, el 11.5% aumentó personal y el 15.4% informó una reducción. La caída en la proporción de empresas que redujo personal, desde 25% a 15.4%, marcó una variación relevante.

Expectativas en Salto

Las expectativas para el cuarto trimestre señalan que el 80.8% prevé mantener su dotación, el 11.5% estima nuevas contrataciones y el 7.7% anticipa una reducción. Desde el CCIS se observa que varios actores esperan el primer balance positivo.

El informe concluye que el comercio enfrenta un desafío significativo, mientras que los servicios muestran señales de estabilización y una recuperación leve en el empleo. El CCIS continuará con el monitoreo para seguir la evolución del escenario local.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bisio, destacó el papel de la comunidad en esta etapa. Señaló que la institución busca que las fiestas sean un espacio de encuentro y apoyo al comercio local, con acciones orientadas a fortalecer a las empresas y acompañar a las familias del departamento.

