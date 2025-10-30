¿Cómo elegir el protector solar ideal para piel grasa, seca o mixta?

Piel grasa, un enemigo para el brillo

La piel grasa está caracterizada por producir sebo en exceso, lo que hace que su aspecto sea brillante, propensa al acné y tenga poros dilatados. Un protector solar incorrecto es capaz de empeorar dicha condición, haciendo que la sensación de peso aumente, así como los poros obstruidos.

Encontrar protectores solares con etiquetas:

No comedogénico.

Libre de aceites.

Matificante o toque seco.

Texturas fluidas, gel o emulsión ultraligera.

Ingredientes activos como Airlicium, el cual consiste en micropartículas de brillo y sebo.

Piel seca, hidratación como primera necesidad

La piel es áspera, tirante y capaz de lucir con descamación. Se requiere de una fórmula que, aparte de proteger, brinda confort e hidratación, haciendo que el protector solar sea ligero y sea capaz de exacerbar la sequía. Las opciones más recomendadas son:

Protectores solares que poseen ingredientes humectantes, tales como ceramida, glicerina y ácido hialurónico.

Ausencia de fragancias, ideal para piel seca o sensible.

Fórmulas de loción o crema.

Piel mixta, el equilibrio es la clave

La piel mixta suele mostrar grasa en frente, mentón y nariz, mientras que la seca o normal aparece en las mejillas. Encontrar un protector adecuado para esta piel permitirá encontrar el equilibrio adecuado, sin tampoco causar resequedad en las zonas más secas. Las fórmulas recomendadas son:

Protectores con fluidos o emulsiones ligeras o de fácil absorción.

Artículos con un acabado mate, sin lucir demasiado secantes.

Alternativas como el sello, el cual sirve para todo tipo de piel, el cual posee texturas universales y ligeras.

El factor de protección solar o FPS

Sin importar el tipo de piel, el Factor de Protección Solar no se puede negociar. En países como Uruguay, con un alto índice de radicación, se debe usar un FPS +50, es decir, una alta protección. Es clave resguardarse contra la radiación UVA y UVB, por lo que hay que elegir una etiqueta que mencione “amplio espectro”.

¿Cuáles son las marcas de protectores solares más buscadas en Uruguay?

Según la disponibilidad y especificidad de artículos que venden las farmacias en Uruguay, algunas marcas destacan por contar con características especiales para todo tipo de piel:

La Roche Posay. La gama Anthelios es conocida. Por ejemplo, el Anthelios Oil Control FPS +50 se puede usar en pieles mixtas y grasas, dando un acabado seco y matificante por medio de tecnologías Airlicium.

La gama Anthelios es conocida. Por ejemplo, el Anthelios Oil Control FPS +50 se puede usar en pieles mixtas y grasas, dando un acabado seco y matificante por medio de tecnologías Airlicium. Eucerin. Brinda soluciones específicas, tales como Sensible FPS50 y Eucerin Sun Facial Piel Seca, este viene con Advanced Spectral Technology para una mejor protección, ideal para pieles que requieren mayor cuidado e hidratación.

Brinda soluciones específicas, tales como Sensible FPS50 y Eucerin Sun Facial Piel Seca, este viene con Advanced Spectral Technology para una mejor protección, ideal para pieles que requieren mayor cuidado e hidratación. Umbrella. Es una marca de protectores como el Umbrella Urban FPS 50+, el cual posee efecto mate y texturas ultraligeras, algunas vienen con color para mejorar el tono de la piel.

Es una marca de protectores como el Umbrella Urban FPS 50+, el cual posee efecto mate y texturas ultraligeras, algunas vienen con color para mejorar el tono de la piel. Vichy. Con el Capital Soleil, ofrece alternativas como el Capital Soleil Toque Seco FPS50+, pensado para quienes quieren un acabado mate sin dejar una sensación pesada.

¿Cómo los rayos solares dañan la piel?

La radiación solar no es algo a lo que solamente hay que prestarle atención en la playa o el verano, se trata de una amenaza constante para la piel. El empleo de un protector solar permite crear una barrera contra los daños invisibles que aparecen con el tiempo.

Una de las ventajas más importantes es evitar el cáncer de piel, entre los que figura el melanoma. Asimismo, el sol es el principal causante del envejecimiento temprano, pérdida de elasticidad, aparición de arrugas y manchas solares. Entonces, la protección solar es una inversión a largo plazo que puede conservar la piel joven por varios años.

Encontrar un protector solar ideal es sinónimo de salud y mejor tono en la piel. No hay una marca que sirva para todo, pues cada tipo de piel requiere una fórmula específica. Elegir un Factor de Protección Solar de +50 de amplio espectro y encontrar etiquetas de marcas populares en Uruguay será la mejor forma de garantizar el bienestar propio.