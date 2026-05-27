Se inaugurará oficialmente la Central Hortícola del Norte el próximo 30 de mayo

“Desde que asumimos este gobierno hemos estado trabajando firmemente junto al Ministerio de Ganadería para recomponer lo que en un período preelectoral se había dañado y volver a trabajar para poner en marcha esta central hortícola, que estamos convencidos tendrá un futuro espectacular para todos los productores y para Salto”, afirmó.

Texeira Núñez señaló además que el inicio de la operativa implica un cambio relevante para la horticultura regional, en un proceso que presenta desafíos e incertidumbres propios de una etapa de transición. En ese sentido, remarcó que la gobernanza de la CHN será de carácter participativo, con integración de productores, operadores, el MGAP, la Intendencia de Salto y representantes de otras intendencias de la región.

Medidas de apoyo

Uno de los anuncios destacados fue la decisión del Gobierno de Salto de no cobrar alquiler durante el primer año de funcionamiento, como medida de apoyo a productores y operadores para facilitar la instalación y adaptación al nuevo esquema. También se informó que los gastos comunes tendrán un costo reducido, con respaldo económico del gobierno departamental.

“Esto es de ustedes y para ustedes. Nosotros damos el respaldo y el apoyo institucional necesario para que esta central salga adelante y se convierta en un cambio histórico para la horticultura de la región”, sostuvo el jerarca.

La firma de contratos constituye un paso previo fundamental para la operativa formal de los puestos, incluyendo la habilitación de servicios esenciales como UTE.

Finalmente, se confirmó que el próximo sábado 30 de mayo, a las 11:00 horas, se realizará el acto oficial de inauguración y puesta en funcionamiento de la Central Hortícola del Norte, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales.