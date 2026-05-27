Sheinbaum echó a dos agentes de la CIA que operaban en México sin permiso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que le exigió a Estados Unidos (EEUU) la salida de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaron de manera ilegal en un operativo contra el narcotráfico en territorio mexicano.
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"Se pidió a la embajada que se retiraran del país, a través de una nota, y se retiraron", dijo la mandataria en una conferencia de prensa.
El operativo de la polémica
Sheinbaum confirmó que, en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas que se realizó el pasado 19 de abril en el estado de Chihuahua, participaron cuatro agentes, no dos como se creyó en un principio.
Dicho operativo desató un escándalo y un conflicto bilateral entre México y EEUU, ya que los agentes extranjeros tienen prohibido llevar a cabo tareas en el terreno sin autorización del gobierno federal.
Sin embargo, su presencia fue autorizada, también de manera ilegal, por el Gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos, quien es una política opositora a Sheinbaum y actualmente está siendo investigada judicialmente por este caso.
La incursión de los agentes de la CIA se descubrió de manera fortuita ya que, después del operativo antidrogas, dos de ellos murieron en un accidente automovilístico, y tanto las autoridades de Chihuahua como la embajada de EEUU en México tuvieron que informar que se encontraban en el país y habían participado en el operativo, lo que no fue consultado con el gobierno federal.
Eran cuatro los agentes de la CIA que operaban encubiertos
"Eran cuatro, dos que fallecieron y dos que no tenían acreditación y pedimos que se fueran del país", reiteró Sheinbaum, quien explicó que los policías estadounidenses entraron legalmente al país con pasaportes legales que acreditaban su condición de representantes diplomáticos o como turistas, pero no el permiso para cumplir con tareas de espionaje.
"Hay un procedimiento o protocolo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de Seguridad se apruebe su licencia o estadía para hacer labores de inteligencia, pero no se registraron (...) se les pidió que se registraran o que abandonaran el país y en un diálogo entre la embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores tomaron la decisión de mejor retirarse", señaló.