MEF fija criterio de "costo cero" para la Rendición y exige reasignar recursos

El MEF envió los lineamientos para elaborar la próxima Rendición de Cuentas: no habrá aumento neto del gasto y cualquier nueva iniciativa deberá financiarse con reasignaciones internas; "no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal" y, por tanto, las propuestas de los ministerios deberán ajustarse al criterio de "costo cero".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Reducción, eliminación o reformulación
Según Economía, toda nueva asignación deberá financiarse mediante "la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio Inciso", lo que obliga a cada organismo a revisar su estructura de gasto y detectar áreas desde donde reasignar recursos.
El texto también plantea que se promoverá el rediseño de programas existentes, priorizando aquellas políticas con “mayor impacto económico y social”, tomando en cuenta evidencia sobre sus resultados y desempeño. Además, cada ministerio deberá ordenar sus planteos según prioridades estratégicas e identificar cuáles considera imprescindibles.
En materia de inversiones, el MEF señala que se dará prioridad a proyectos directamente vinculados con los objetivos de política pública, y pide revisar la cartera vigente para detectar posibles ajustes o reformulaciones.
No habrá aumentos
Respecto a los servicios personales, el documento indica que las medidas vinculadas a recursos humanos también deberán financiarse con reasignaciones internas y aclara que no se prevén aumentos generales. Economía exige además que cada propuesta incluya una fundamentación detallada, con diagnóstico del problema a atender, justificación de la intervención, objetivos y resultados esperados, con indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.
Por último, el ministerio señala que las propuestas para 2027 deberán contemplar el posible impacto en cambio climático, igualdad de género e infancia, en línea con criterios internacionales de presupuestación.