MEF fija criterio de "costo cero" para la Rendición y exige reasignar recursos

En materia de inversiones, el MEF señala que se dará prioridad a proyectos directamente vinculados con los objetivos de política pública, y pide revisar la cartera vigente para detectar posibles ajustes o reformulaciones.

No habrá aumentos

Respecto a los servicios personales, el documento indica que las medidas vinculadas a recursos humanos también deberán financiarse con reasignaciones internas y aclara que no se prevén aumentos generales. Economía exige además que cada propuesta incluya una fundamentación detallada, con diagnóstico del problema a atender, justificación de la intervención, objetivos y resultados esperados, con indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.

Por último, el ministerio señala que las propuestas para 2027 deberán contemplar el posible impacto en cambio climático, igualdad de género e infancia, en línea con criterios internacionales de presupuestación.