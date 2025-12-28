Hacete socio para acceder a este contenido

emergencia

Se normaliza suministro de agua en Costa de Oro afectado por altas temperaturas y rotura de troncal

Operarios de OSE repararon una falla en una troncal ubicada sobre la Ruta Interbalnearia que afectó el normal suministro de agua potable en algunos balnearios.

OSE dispuso reforzar suministro en Costa de Oro.

 FocoUy
Por Fabián Tapia

Pasado el mediodía comenzó a normalizarse el suministro de agua potable en balnearios de la Costa de Oro de Canelones el que se vio afectado por la alta demanda provocada por las altas temperaturas de los últimos días y la rotura de una troncal de la Interbalnearia, a la altura de San Luis.

Igualmente la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) dispuso el envío de dos camiones cisterna, ubicados al norte y sur del kilómetro 63.500 de la Interbalnearia, en San Luis, a fin de abastecer a los vecinos y vecinas que se acerquen con los recipientes adecuados.

La rotura fue constatada en horas de la noche del sábado y reparada pasado el mediodía por funcionarios de OSE por lo que el suministro de agua se irá normalizando progresivamente en las zonas afectadas, en particular los balnearios San Luis, Araminda y Guazubirá.

OSE recuerda la importancia de realizar un uso racional del agua, especialmente ante las persistentes altas temperaturas. Y ante la aparición de nuevas pérdidas o anomalías, recomienda contactarse con el organismo al 0800 1871.

Altas temperaturas

Mientras en el sur las altas temperaturas provocaron los problemas antedichos, y llevaron a millares de personas a las playas, en el norte el mal tiempo le jugo una mala pasada a sus habitantes.

Según informa Telenoche (Canal 4) una tormenta de fuerte intensidad afectó este domingo al departamento de Rivera y generó inundaciones en varias calles, principalmente en barrios de la zona céntrica. El temporal provocó acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad.

