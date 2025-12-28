Pasado el mediodía comenzó a normalizarse el suministro de agua potable en balnearios de la Costa de Oro de Canelones el que se vio afectado por la alta demanda provocada por las altas temperaturas de los últimos días y la rotura de una troncal de la Interbalnearia, a la altura de San Luis.
Se normaliza suministro de agua en Costa de Oro afectado por altas temperaturas y rotura de troncal
Operarios de OSE repararon una falla en una troncal ubicada sobre la Ruta Interbalnearia que afectó el normal suministro de agua potable en algunos balnearios.