Orsi sobre precio de combustibles: "No veo señales prontas de que esto se calme, al revés"

Al ser consultado el presidente sobre si el gobierno volverá a realizar rebajas mensuales -y no cada dos meses- cuando se estabilice la situación, Orsi respondió: "Vamos a ver, yo no veo señales prontas de que esto se calme, al revés".

"La falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil"

Con respecto al ajuste del gasoil de 14% frente al 7% de la nafta y del supergás, el presidente sostuvo: "Estamos frenando lo más posible, me decían que estamos un 40% abajo, nos vamos arrimando". El mandatario dijo que no cree que la suba del gasoil tenga complicaciones en la cosecha.

"La falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil a nivel mundial hoy y si uno mira las noticias de todos los días son cada vez peores", analizó el jefe de Estado.