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Política Orsi | combustibles | precio

Malas noticias en Medio Oriente

Orsi sobre precio de combustibles: "No veo señales prontas de que esto se calme, al revés"

"La falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil a nivel mundial hoy y si uno mira las noticias de todos los días son cada vez peores", dijo el presidente Yamandú Orsi.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se manifestó este viernes sobre la nueva suba de los precios de los combustibles dispuesta por el gobierno a partir de este 1° de mayo, como consecuencia de el alza internacional del precio del petróleo, como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente.

"Si uno analiza a nivel mundial cómo ha aumentado el combustible en distintos países y cómo viene aumentando a nivel mundial, yo creo que no tiene dos lecturas", dijo el mandatario en el acto por el Día de los Trabajadores del Pit-Cnt.

Orsi: "Yo no veo señales prontas de que esto se calme, al revés"

Orsi contestó una pregunta acerca de la posibilidad de resignar parte de los impuestos de los combustibles; expresó que "es muy aventurado ahora decirlo porque no teníamos esta guerra que tenemos hoy".

Al ser consultado el presidente sobre si el gobierno volverá a realizar rebajas mensuales -y no cada dos meses- cuando se estabilice la situación, Orsi respondió: "Vamos a ver, yo no veo señales prontas de que esto se calme, al revés".

"La falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil"

Con respecto al ajuste del gasoil de 14% frente al 7% de la nafta y del supergás, el presidente sostuvo: "Estamos frenando lo más posible, me decían que estamos un 40% abajo, nos vamos arrimando". El mandatario dijo que no cree que la suba del gasoil tenga complicaciones en la cosecha.

"La falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil a nivel mundial hoy y si uno mira las noticias de todos los días son cada vez peores", analizó el jefe de Estado.

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