El presidente de la República, Yamandú Orsi, se manifestó este viernes sobre la nueva suba de los precios de los combustibles dispuesta por el gobierno a partir de este 1° de mayo, como consecuencia de el alza internacional del precio del petróleo, como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente.
Malas noticias en Medio Oriente
Orsi sobre precio de combustibles: "No veo señales prontas de que esto se calme, al revés"
"La falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil a nivel mundial hoy y si uno mira las noticias de todos los días son cada vez peores", dijo el presidente Yamandú Orsi.