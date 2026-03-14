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Sebastián Marset | DEA |

Crimen organizado

Sebastián Marset podría enfrentar una pena de cadena perpetua

El narcotraficante uruguayo era requerido en EE.UU. por lavado de dinero y no por narcotráfico, un delito por el que es acusado en Paraguay y en Bolivia.

Sebastián Marset será juzgado en Estados Unios.

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El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset será juzgado en Estados Unidos, país que lo tuvo en la mira tras acusarlo de utilizar instituciones financieras norteamericanas para lavar dinero del narcotráfico.

Luego de su detención en Santa Cruz de la Sierra, Marset fue puesto a resguardo por agentes de la DEA y en un avión matriculado en Estados Unidos abandonó Bolivia a las pocas horas. Esa aeronave, tras una escala técnica de algunas horas en Lima, partió rumbo a Estados Unidos, donde podría enfrentar una pena de prisión perpetua.

Marset es considerado una piedra angular del crimen organizado en América Latina por sus vínculos con capos narcos que operan en Bolivia, Paraguay y Brasil. El fundador del Primer Cártel Uruguayo tiene causas abiertas en la justicia del país norteamericano, aunque también era requerido en Paraguay y Bolivia.

Marset y sus vínculos criminales

Marset es investigado por sus vínculos criminales con el clan Insfrán de Paraguay y el Primer Comando Capital de Brasil y la Ndrangheta de Italia.

El narcotraficante no tiene causas abiertas en Uruguay y es requerido en Estados Unidos por lavado de dinero y no por narcotráfico, un delito por el que es acusado en Paraguay y en Bolivia.

Los primeros cargos contra Marcet fueron presentados en el Distrito Federal de Virginia por conspiración para lavado de dinero, lo que legalmente permitiría que el proceso se desarrolle en esa jurisdicción.

Sin embargo, en casos de narcotráfico de alto perfil mediático, es habitual que los juicios se trasladen a tribunales de Nueva York, donde existen también prisiones de máxima seguridad.

Al integrar la lista de los criminales más buscados por la DEA, la salida bajo fianza de Marset es una posibilidad prácticamente imposible.

Su abogado, Santiago Moratorio, confirmó que el narco tiene equipos de abogados en cada país donde podía ser arrestado, por lo que un bufete jurídico de los Estados Unidos lo asesora en estos momentos.

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