Sebastián Marset podría enfrentar una pena de cadena perpetua

Marset y sus vínculos criminales

Marset es investigado por sus vínculos criminales con el clan Insfrán de Paraguay y el Primer Comando Capital de Brasil y la Ndrangheta de Italia.

El narcotraficante no tiene causas abiertas en Uruguay y es requerido en Estados Unidos por lavado de dinero y no por narcotráfico, un delito por el que es acusado en Paraguay y en Bolivia.

Los primeros cargos contra Marcet fueron presentados en el Distrito Federal de Virginia por conspiración para lavado de dinero, lo que legalmente permitiría que el proceso se desarrolle en esa jurisdicción.

Sin embargo, en casos de narcotráfico de alto perfil mediático, es habitual que los juicios se trasladen a tribunales de Nueva York, donde existen también prisiones de máxima seguridad.

Al integrar la lista de los criminales más buscados por la DEA, la salida bajo fianza de Marset es una posibilidad prácticamente imposible.

Su abogado, Santiago Moratorio, confirmó que el narco tiene equipos de abogados en cada país donde podía ser arrestado, por lo que un bufete jurídico de los Estados Unidos lo asesora en estos momentos.