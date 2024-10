Si es electo Andrés Ojeda no descarta ingreso de Uruguay a los BRICS

Para Ojeda, "la política dejó de ser de izquierda o derecha" y tiene que ser "pragmática", por lo que el comercio no debe estar limitado por cuestiones de ese tipo.

"En el fondo, si (la política) es muy ideologizada, pero no tiene una base práctica de funcionamiento real, ¿qué le llega a la gente de todo eso? ¿Qué le importa a la gente si es izquierda o derecha?", argumenta.

Comercio con China

Respecto a la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con la República Popular China, un tema sobre el que insistió el presidente Luis Lacalle Pou, Ojeda dijo: “Yo no puedo escudarme en que China no firme. Si no es China, será otro. Pero hay que estar encima de la cosa. Tratemos de ser honestos con los resultados. Son cinco años. Si no puedo hacer superacuerdos, hagamos un montón de acuerdos no tan rimbombantes, que no sean rimbombantes no quiere decir que no sean importantes”.

En esa danza de posibilidades comerciales destaca a Panamá, Ecuador y la actualización del TLC que este país tiene con México.

Recuerda Sputnik que Andrés Ojeda nació en Montevideo en 1984, es abogado especializado en derecho penal y fue representante legal del Sindicato de Funcionarios Policiales del Uruguay (Sifpom), antes de hacerse conocido por participar en casos de alto perfil público y convertirse en columnista de radio, prensa y televisión.