Mides: Equipo Calle denunció pagos irregulares desde enero

Además de la cuestión salarial, el Equipo Calle subrayó que sus condiciones laborales son de alto riesgo, especialmente en el contexto del Programa Calle, donde enfrentan situaciones de violencia y precariedad sin recibir respuesta alguna de las autoridades. Manifestaron su inquietud no solo por su situación económica, sino también por el impacto negativo que las condiciones actuales tienen sobre la calidad del servicio brindado a la población debido a la falta de intervención del Estado en estas problemáticas.

Medidas de lucha

La delegada del Equipo Calle, Camila Etchegoyhen, explicó a Caras y Caretas las medidas de lucha que el grupo implementó ante la falta de regularización en las partidas económicas y los salarios por parte de Fundación Plemuu y el Mides. Según indicó, como primera acción, mantuvieron una comunicación "constante y fluida" con la fundación para obtener respuestas concretas. Sin embargo, al no recibir más respuestas que "estamos en comunicación con autoridades de MIDES", decidieron colocar carteleras en la oficina para visibilizar la situación.

La última medida tomada fue un paro parcial, realizado el domingo 11 de agosto, entre las 18 y las 21 horas, que afectó el servicio brindado. Tras esta medida, informó, se encuentran en asamblea, hasta el miércoles 14 de agosto, esperando una respuesta de Fundación Plemuu. En caso de no obtener una solución, anticipó que tomarán nuevas medidas.

Por otro lado, la trabajadora enfatizó que desde enero de este año enfrentan estas dificultades, pero a pesar de ello, "el equipo no ha dejado de cumplir con su rol como técnicos sociales".

Derechos vulnerados

Consultada por la respuesta de las autoridades, señaló que hasta la fecha no han recibido comunicación alguna por parte de Mides ni de Fundación Plemuu, a pesar de que ambas instituciones están al tanto de la situación. Aunque Plemuu solicitó una reunión, no ofreció información concreta sobre el pago de los salarios adeudados.

"Estamos preocupados y cansados de esta situación que atravesamos desde enero de este año. Hace 8 meses que tenemos incertidumbre si vamos a cobrar lo trabajado. Creemos que ya ha pasado un tiempo suficiente, y ya no basta con solamente tener como respuesta que las partidas económicas no bajan. Queremos hechos y que nuestros derechos no sean más vulnerados", concluyó la trabajadora.