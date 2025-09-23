Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales trabajadores |

en defensa de la vida

Paro nacional de 24 horas en la construcción este miércoles por seguridad en el trabajo

El paro contará con concentraciones y mesas de debate en torno a la seguridad laboral en la construcción en todos los departamentos.

Este miércoles hay paro en la construcción.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Bajo la consigna "En defensa de la vida" los trabajadores de la construcción paralizan sus actividades durante 24 horas este miércoles 24 de setiembre. Reclaman medidas para mejorar la seguridad en el trabajo, entre ellas una ley integral de salud y seguridad laboral y la creación de una Fiscalía especializada.

La convocatoria da cumplimiento a la resolución del Comité Ejecutivo del pasado día 10 de setiembre que entre otras cosas "analizó la emergencia que vive hoy el Uruguay con los temas relacionados a la seguridad laboral y el aumento de la siniestralidad en el trabajo, con especial énfasis en nuestra industria, resolviendo la convocatoria a dicha medida", señala el sindicato de la construcción (Sunca).

Durante la jornada habrá concentraciones en todos los departamentos además de actos y mesas de debates donde expondrán autoridades departamentales, legisladores, académicos y profesionales sobre los temas que convocan.

En la capital se concentraran los trabajadores de los departamento de Canelones, San José y Montevideo. Lo harán en la Plaza 1º de Mayo desde las 9.30 horas hasta las 17 horas. Allí se instalará una carpa donde se desarrollarán cuatro mesas de debate en torno a temas relacionados con la seguridad y salud laboral. Habrá presencia de legisladores, profesionales, académicos e integrantes del Sunca.

Por su parte las y los trabajadores de la rama del PEAJE realizarán la medida desde el inicio del turno 1 del miércoles hasta al inicio del turno 1 del jueves.

Reclamos de los trabajadores

Reclaman los trabajadores una ley nacional integral de salud y seguridad laboral, así como la creación de una Fiscalía especializada en el tema y la contratación de más inspectores así como la actualización del registro de empresas infractoras.

Datos de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) indican que entre el 1.º de enero y el 6 de agosto de 2025 se registraron 31 accidentes laborales con resultado fatal.

El mayor número de muertes se debió a caídas desde altura, con 10 casos. Le siguen los golpes por objetos o caída de objetos (5), los accidentes de tránsito (2), y otras causas como aplastamiento, ahogamiento, contacto eléctrico y desplome de materiales. Todos los trabajadores fallecidos eran varones.

Desde el punto de vista sectorial, el 33 % de los fallecimientos corresponde a la industria de la construcción, y el 46 % a industria y comercio. El resto se distribuye entre ramas como la actividad rural y el ámbito portuario.

