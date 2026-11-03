Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Intergremial Marítima | trabajadores | uruguayos

Montevideo

Puerto: Intergremial Marítima para este martes por trabajo para uruguayos

La movilización será este martes de mañana en el acceso norte del puerto. Reclaman que se cumpla la ley de trabajo uruguayo en el dragado del canal Martín García.

Intergremial Marítima para este martes.

Intergremial Marítima para este martes.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Intergremial Marítima, entidad que agrupa a los sindicatos y trabajadores vinculados al sector portuario y marítimo, llevará a cabo este martes una movilización con paro en el acceso norte del puerto de Montevideo. La medida de fuerza, anunciada para comenzar a partir de las 9:30 horas, provocará severas demoras e interrupciones en el flujo de entrada y salida de camiones, afectando la operativa logística de la principal terminal portuaria del país.

El eje central del reclamo radica en el incumplimiento de la normativa vigente respecto a la contratación de personal nacional en las obras del canal de acceso Martín García. Según declaraciones vertidas a Subrayado por Facundo Montaña, secretario de la Intergremial Marítima, la actual administración no está acatando la ley que exige que al menos un 50 % de la planilla laboral destinada a las tareas de dragado esté integrada por trabajadores uruguayos.

Trabajadores argentinos

La situación denunciada por los representantes sindicales adquiere mayor gravedad al constatarse que la totalidad de la mano de obra contratada para los trabajos de ensanche y profundización del canal es de origen argentino. Los dirigentes remarcan que estas obras de infraestructura marítima se extenderán durante varios años, por lo que la exclusión del personal local genera un impacto directo y prolongado en las oportunidades de empleo del sector naval uruguayo.

Desde la conducción sindical se apuntó directamente a la responsabilidad de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en la fiscalización y aplicación de los pliegos normativos. Con esta movilización en las inmediaciones del puerto montevideano, la Intergremial busca visibilizar la problemática y exigir una pronta rectificación por parte de las autoridades competentes para garantizar los puestos de trabajo reservados por ley a la mano de obra nacional.

Temas

Te puede interesar