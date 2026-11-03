Puerto: Intergremial Marítima para este martes por trabajo para uruguayos

Desde la conducción sindical se apuntó directamente a la responsabilidad de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en la fiscalización y aplicación de los pliegos normativos. Con esta movilización en las inmediaciones del puerto montevideano, la Intergremial busca visibilizar la problemática y exigir una pronta rectificación por parte de las autoridades competentes para garantizar los puestos de trabajo reservados por ley a la mano de obra nacional.