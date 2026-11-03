La Intergremial Marítima, entidad que agrupa a los sindicatos y trabajadores vinculados al sector portuario y marítimo, llevará a cabo este martes una movilización con paro en el acceso norte del puerto de Montevideo. La medida de fuerza, anunciada para comenzar a partir de las 9:30 horas, provocará severas demoras e interrupciones en el flujo de entrada y salida de camiones, afectando la operativa logística de la principal terminal portuaria del país.
Montevideo
Puerto: Intergremial Marítima para este martes por trabajo para uruguayos
La movilización será este martes de mañana en el acceso norte del puerto. Reclaman que se cumpla la ley de trabajo uruguayo en el dragado del canal Martín García.