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Justicia

Brasil condenó a exmilitar uruguayo a 30 años de prisión por crímenes de la dictadura

Pedro Antonio Mato Narbondo, oficial de la SID en los años 70, había sido condenado a cadena perpetua por la Justicia de Italia.

Pedro Mato fue condenado a 30 años de presión en Brasil.

Pedro Mato fue condenado a 30 años de presión en Brasil.
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En un operativo llevado a cabo en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento el pasado 21 de octubre, la Policía Federal de Brasil arrestó al exmilitar uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo, alias "El Burro". De 85 años de edad, Mato Narbondo contaba con una condena en ausencia dictada en 2021 por la Justicia de Italia a cadena perpetua, tras comprobarse su responsabilidad directa en torturas y asesinatos de opositores políticos cometidos durante la dictadura cívico-militar uruguaya, en el marco del Plan Cóndor.

Dado que el imputado residía en territorio brasileño y cuenta con la nacionalidad de dicho país por ser hijo de madre brasileña —reconocida formalmente por la Justicia Federal en 2003—, la Constitución Federal de Brasil impedía su extradición a Italia. Frente a esta imposibilidad legal, el Poder Judicial italiano solicitó formalmente la transferencia de la ejecución de la condena a la jurisdicción brasileña. El procedimiento culminó con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ), que autorizó el cumplimiento de la sanción penal en su territorio, adaptando la sentencia original de cadena perpetua a un máximo de 30 años de prisión, dado que la legislación interna brasileña no contempla las penas perpetuas.

La detención, efectuada en octubre, responde a su participación en el secuestro, tortura y homicidio de cuatro ciudadanos italianos perpetrados en Argentina durante junio de 1976. Quien fuera oficial del Servicio de Informaciones de Defensa (SID) de Uruguay era el único de los militares condenados por esta causa en particular que aún permanecía en libertad.

El arresto sienta un precedente judicial histórico para el país norteño. El fiscal general adjunto de Brasil, Artur Gueiros, enfatizó la trascendencia del fallo al tratarse de la primera ocasión en que la nación dispone el encarcelamiento efectivo de un represor de un régimen dictatorial condenado por violaciones a los derechos humanos. En declaraciones recogidas por el periódico O Globo, Gueiros señaló: “Podemos decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos: ahora en Brasil hay alguien que está pagando por los crímenes de la dictadura”. Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal se proyecta que este fallo abra la puerta para el juzgamiento y cumplimiento de penas de otros responsables de crímenes de lesa humanidad en la región.

El historial delictivo de Mato

El historial delictivo de Mato Narbondo se remonta a múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, siendo señalado de forma recurrente por sobrevivientes como uno de los principales ejecutores de torturas a personas secuestradas. Según datos recopilados por la organización Sitios de Memoria Uruguay, el exmilitar se encontraba prófugo de la Justicia uruguaya desde 2013, año en que huyó del país tras la emisión de medidas judiciales en su contra por severas violaciones a los derechos humanos, entre las que destaca el asesinato bajo torturas del albañil Luis Batalla. En 2019, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad de Uruguay había reiterado su pedido de captura internacional, el cual se concreta de forma efectiva con su captura en suelo brasileño.

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