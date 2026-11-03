Brasil condenó a exmilitar uruguayo a 30 años de prisión por crímenes de la dictadura

El arresto sienta un precedente judicial histórico para el país norteño. El fiscal general adjunto de Brasil, Artur Gueiros, enfatizó la trascendencia del fallo al tratarse de la primera ocasión en que la nación dispone el encarcelamiento efectivo de un represor de un régimen dictatorial condenado por violaciones a los derechos humanos. En declaraciones recogidas por el periódico O Globo, Gueiros señaló: “Podemos decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos: ahora en Brasil hay alguien que está pagando por los crímenes de la dictadura”. Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal se proyecta que este fallo abra la puerta para el juzgamiento y cumplimiento de penas de otros responsables de crímenes de lesa humanidad en la región.

El historial delictivo de Mato

El historial delictivo de Mato Narbondo se remonta a múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, siendo señalado de forma recurrente por sobrevivientes como uno de los principales ejecutores de torturas a personas secuestradas. Según datos recopilados por la organización Sitios de Memoria Uruguay, el exmilitar se encontraba prófugo de la Justicia uruguaya desde 2013, año en que huyó del país tras la emisión de medidas judiciales en su contra por severas violaciones a los derechos humanos, entre las que destaca el asesinato bajo torturas del albañil Luis Batalla. En 2019, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad de Uruguay había reiterado su pedido de captura internacional, el cual se concreta de forma efectiva con su captura en suelo brasileño.