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Política

Entreverado

Polémica: piden renuncia del subsecretario de Ambiente y citan a Ortuño al Parlamento

El diputado del Partido Nacional, Mario Colman, calificó el hecho de “insostenible” y dijo que debería renunciar u Ortuño pedirle la renuncia.

Polémica en el Ministerio de Ambiente y citan a Ortuño al Parlamento.

Polémica en el Ministerio de Ambiente y citan a Ortuño al Parlamento.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Nacional anunció la citación con carácter de urgencia al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para que brinde explicaciones en el Parlamento sobre los nexos empresariales del subsecretario de la cartera, Óscar Caputi. La decisión surge a raíz de una investigación periodística que reveló que el jerarca posee participaciones accionarias en compañías vinculadas a la operativa logística y forestal de la multinacional UPM, un sector bajo la directa supervisión y control del Ministerio de Ambiente.

Según detalló el Semanario Brecha, Caputi figura como accionista desde el año 2021 de la empresa Ontemar, firma que posee el 21,5% de Ontur Internacional S.A., concesionaria de la terminal multipropósito del puerto de Nueva Palmira. El principal accionista de esta terminal es UPM, con una participación del 47,78%. A su vez, Ontemar presta servicios de logística para el acopio de celulosa de la pastera finlandesa, mientras que otra de las firmas donde el subsecretario mantiene acciones, Río Estiba Internacional, se encarga de las tareas de estiba del mismo material.

Piden la renuncia del subsecretario

La revelación de estos vínculos generó un fuerte rechazo en filas de la oposición, encabezado por el diputado del Partido Nacional Mario Colman, quien exigió públicamente la salida del jerarca. A través de su cuenta de X, el legislador calificó la permanencia de Caputi en el cargo como "insostenible", argumentando la existencia de un evidente conflicto de intereses dado que sus actividades empresariales privadas se desarrollan en la misma cadena productiva que la cartera debe fiscalizar.

Colman remarcó que las explicaciones son impostergables y apuntó a una acumulación de episodios sin resolver dentro de la gestión ambiental. En su pronunciamiento, el diputado enfatizó que la vinculación directa con firmas ligadas a UPM, sumada a la información omitida con anterioridad en el ámbito legislativo y los cuestionamientos no aclarados sobre los Bañados de Carrasco, exigen una decisión inmediata: "Caputi debería renunciar o el ministro Ortuño pedirle la renuncia", aseveró, fundamentando la convocatoria urgente del titular de la cartera a la comisión correspondiente del Poder Legislativo.

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