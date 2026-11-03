Polémica: piden renuncia del subsecretario de Ambiente y citan a Ortuño al Parlamento

Según detalló el Semanario Brecha, Caputi figura como accionista desde el año 2021 de la empresa Ontemar, firma que posee el 21,5% de Ontur Internacional S.A., concesionaria de la terminal multipropósito del puerto de Nueva Palmira. El principal accionista de esta terminal es UPM, con una participación del 47,78%. A su vez, Ontemar presta servicios de logística para el acopio de celulosa de la pastera finlandesa, mientras que otra de las firmas donde el subsecretario mantiene acciones, Río Estiba Internacional, se encarga de las tareas de estiba del mismo material.