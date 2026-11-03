El Partido Nacional anunció la citación con carácter de urgencia al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para que brinde explicaciones en el Parlamento sobre los nexos empresariales del subsecretario de la cartera, Óscar Caputi. La decisión surge a raíz de una investigación periodística que reveló que el jerarca posee participaciones accionarias en compañías vinculadas a la operativa logística y forestal de la multinacional UPM, un sector bajo la directa supervisión y control del Ministerio de Ambiente.
Entreverado
Polémica: piden renuncia del subsecretario de Ambiente y citan a Ortuño al Parlamento
El diputado del Partido Nacional, Mario Colman, calificó el hecho de “insostenible” y dijo que debería renunciar u Ortuño pedirle la renuncia.