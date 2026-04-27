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Sociedad homicidio | adolescente | Carrasco Norte

El menor

Quedó en libertad adolescente que confesó homicidio de delivery en Carrasco Norte

Este lunes recuperó la libertad el adolescente de 16 años que se entregó ante la Policía y dijo ser el autor del asesinato del delivery en Carrasco Norte.

Menor que confesó homicidio de delivery quedó emplazado.

Menor que confesó homicidio de delivery quedó emplazado.
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Por Redacción Caras y Caretas

Debido a que se vencía el plazo legal de la detención sin que exista una formalización de la investigación, la Justicia dejó en libertad el adolescente de 16 años que horas antes se había entregado ante la Policía confesando ser el autor del homicidio del delivery en Carrasco Norte el viernes 24.

El homicidio del delivery en Carrasco Norte

El asesinato ocurrió tras un intento de rapiña durante la noche del pasado viernes entre las calles Capri y Máximo Tajes, cuando la víctima, un ciudadano cubano de 31 años que trabajaba como repartidor de Pedidos Ya, se disponía a entregar un pedido en la zona del crimen.

Según testigos, dos personas llegaron caminando, lo abordaron y le exigieron la moto, y tras un forcejeo, uno de ellos le disparó en el pecho y lo mató. Los delincuentes se llevaron el celular de la víctima y huyeron a pie del lugar sin robar la moto.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad del Ministerio del Interior.

Menor liberado, pero emplazado

En la mañana del domingo, un menor de edad acompañado por su madre se entregó en una seccional policial.

Allí admitió que fue él quien disparó al repartidor en el marco de un intento de rapiña en Carrasco Norte.

No obstante, la Fiscalía no obtuvo pruebas para poder imputarlo por lo que debió liberarlo, aunque el menor quedó emplazado (a disposición de la Justicia) mientras continúa la investigación. La libertad fue otorgada debido a que se venció el plazo legal de la detención sin que exista una formalización.

Por orden de la Fiscalía, investigadores de la Policía trabajan por estas horas en busca de evidencias que permitan determinar si el adolescente participó o del homicidio del ciudadano cubano de 31 años. Se espera que en las próximas horas haya novedades sobre los autores del crimen.

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