Debido a que se vencía el plazo legal de la detención sin que exista una formalización de la investigación, la Justicia dejó en libertad el adolescente de 16 años que horas antes se había entregado ante la Policía confesando ser el autor del homicidio del delivery en Carrasco Norte el viernes 24.
El menor
Quedó en libertad adolescente que confesó homicidio de delivery en Carrasco Norte
Este lunes recuperó la libertad el adolescente de 16 años que se entregó ante la Policía y dijo ser el autor del asesinato del delivery en Carrasco Norte.