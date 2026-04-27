Quedó en libertad adolescente que confesó homicidio de delivery en Carrasco Norte

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad del Ministerio del Interior.

Menor liberado, pero emplazado

En la mañana del domingo, un menor de edad acompañado por su madre se entregó en una seccional policial.

Allí admitió que fue él quien disparó al repartidor en el marco de un intento de rapiña en Carrasco Norte.

No obstante, la Fiscalía no obtuvo pruebas para poder imputarlo por lo que debió liberarlo, aunque el menor quedó emplazado (a disposición de la Justicia) mientras continúa la investigación. La libertad fue otorgada debido a que se venció el plazo legal de la detención sin que exista una formalización.

Por orden de la Fiscalía, investigadores de la Policía trabajan por estas horas en busca de evidencias que permitan determinar si el adolescente participó o del homicidio del ciudadano cubano de 31 años. Se espera que en las próximas horas haya novedades sobre los autores del crimen.