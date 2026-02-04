Hacete socio para acceder a este contenido

Cáncer | otorrinolaringólogos | prevención

DÍA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Aumenta el cáncer de cabeza y cuello en jóvenes y llaman a consultar a tiempo

Otorrinolaringólogos uruguayos alertan sobre signos tempranos del cáncer y la necesidad de consultar a tiempo ante síntomas persistentes.

 Foto: Comunicación Sur
En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero, otorrinolaringólogos uruguayos advirtieron sobre el crecimiento de los cánceres de cabeza y cuello en personas cada vez más jóvenes, una tendencia que también se observa a nivel internacional. En Uruguay, esta patología ocupa el cuarto lugar entre los cánceres más frecuentes en hombres y muestra un aumento asociado al virus del papiloma humano (HPV).

Desde la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay (SORLU), su secretario Andrés Munyo señaló que la fecha es una oportunidad clave para visibilizar el problema. “El Día Mundial de Lucha contra el Cáncer es clave para concientizar a la población de que este problema existe y es cada vez más relevante”, afirmó. El especialista recordó que el cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte en el país, por encima de las enfermedades cardiovasculares, un fenómeno vinculado al envejecimiento poblacional y a cambios demográficos que anticipan un aumento sostenido de casos en los próximos años.

En Uruguay se diagnostican alrededor de 500 nuevos casos anuales de cáncer de cabeza y cuello, que incluye tumores de garganta, boca, lengua y cuerdas vocales. La mortalidad a cinco años ronda el 50%, y el país se ubica entre los de mayor mortalidad por esta causa en América. Según Munyo, “más del 70% de los pacientes consulta en estadios avanzados, lo que explica las altas tasas de mortalidad”.

Signos de alerta y prevención

Por su parte, el profesor Martín Fraschini explicó que el diagnóstico tardío incide directamente en la sobrevida. En etapas avanzadas, indicó, esta puede descender al 40% o 50%, e incluso al 20% en estadio IV. Fraschini subrayó además el vínculo de la enfermedad con desigualdades sociales y dificultades de acceso al sistema de salud, aunque destacó que existen medidas claras de prevención. “No fumar, evitar el consumo de alcohol, vacunarse contra el HPV y consultar ante síntomas persistentes son medidas fundamentales”, sostuvo.

Entre los principales signos de alarma se encuentran la ronquera prolongada, el dolor o dificultad para tragar, las lesiones bucales que no cicatrizan y la aparición de bultos en el cuello. Desde SORLU proponen reforzar la pesquisa de estos síntomas en el primer nivel de atención y facilitar la derivación oportuna a policlínicas especializadas.

Munyo remarcó que no existen estudios de detección masiva para esta patología y que la consulta precoz es central. “Una ronquera de más de tres semanas es un aviso claro, pero muchas veces se naturaliza y se consulta tarde. Es fundamental la consulta precoz”, advirtió.

Los especialistas también destacaron el impacto del Programa Nacional de Cirugía Láser (Pronacila), que permite tratar casos iniciales con técnicas mínimamente invasivas financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. “Cuando el diagnóstico es precoz y se combina con una cirugía mínimamente invasiva como el láser que brinda Pronacila, la capacidad de curación es altísima, cercana a nueve de cada diez pacientes”, afirmó Fraschini.

