Tras una semana de relativa estabilidad, Uruguay se prepara para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas. Según los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), reforzados por los modelos de MetSul y los datos de viento de Windguru, el país experimentará la llegada de un frente frío que traerá consigo precipitaciones y tormentas.
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Inumet advierte por frente frío y tormentas este fin de semana
1. Pronóstico Oficial: Inumet (Viernes 24 a Domingo 26)
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Viernes 24: Jornada algo nubosa con neblinas matinales. Temperaturas máximas de 22°C y mínimas de 10°C en Montevideo.
Sábado 25: Aumento de nubosidad. Hacia la tarde/noche se prevén precipitaciones y tormentas, acompañadas de nieblas que reducirán la visibilidad.
Domingo 26: Jornada inestable con lluvias y tormentas. Se espera un descenso térmico pronunciado (máxima de 16°C) y vientos del sector W al SW con rachas de hasta 70 km/h en zonas costeras hacia la noche.
2. Alerta de MetSul: Ciclón Extratropical e "Indicios del Invierno"
El observatorio brasileño MetSul ha emitido un aviso especial sobre la formación de un ciclón extratropical en el Atlántico que influirá directamente en el Río de la Plata.
"La llegada de una masa de aire frío de origen subpolar provocará que las temperaturas mínimas y máximas marquen récords a la baja para lo que va del 2026", destaca el informe. Se prevé que, tras el paso del sistema frontal, el frío se consolide la próxima semana, perforando los 10°C en el interior del país.
3. Windguru: Impacto en la Navegación y la Costa
Para los usuarios de zonas costeras y actividades náuticas, los modelos de Windguru (específicamente GFS 13km) muestran un incremento crítico en la intensidad del viento:
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Pico de viento: Domingo 26, entre las 15:00 y las 21:00 horas.
Dirección: Giro del Norte/Noroeste hacia el Suroeste (Pampero).
Estado del mar: Se recomienda extrema precaución en la zona este (Rocha y Maldonado) por olas que podrían superar los 3 metros en aguas abiertas.