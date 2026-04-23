Quiénes son y dónde trabajan: radiografía del empleo de los migrantes en Uruguay

Uno de los aspectos más relevantes de los informes es la forma en que los migrantes se integran al mercado de trabajo. Más del 77% mantiene vínculos laborales dependientes, mientras que cerca del 23% se desempeña de forma autónoma. Sin embargo, esta distribución varía según el origen, migrantes de países vecinos como Argentina y Brasil tienden a insertarse más como trabajadores independientes, mientras que colectivos más recientes, como venezolanos y cubanos, predominan en empleos dependientes.

En términos sectoriales, la inserción laboral es amplia y diversa. Aunque el comercio concentra el mayor porcentaje (alrededor del 17%), los migrantes también participan en múltiples actividades como la construcción, la enseñanza y el turismo, entre otras. Este patrón sugiere una integración transversal en la estructura productiva.

Los informes coinciden en que la población migrante no solo crece, sino que se consolida como un componente activo y heterogéneo del mercado laboral uruguayo, con una inserción cada vez más extendida en distintos sectores de la economía.