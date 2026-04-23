Quiénes son y dónde trabajan: radiografía del empleo de los migrantes en Uruguay

La reciente presentación de dos informes, uno elaborado por la Unidad Estadística del Ministerio y otro por el Banco de Previsión Social (BPS), aporta nuevas evidencias sobre la evolución de los migrantes en Uruguay y su inserción en el mercado laboral. Ambos documentos se posicionan como insumos centrales para la futura Ley Integral de Empleo que el Poder Ejecutivo prevé impulsar en los próximos meses.
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Los datos muestran una tendencia clara, la población migrante aumenta su participación en el sistema de seguridad social. Según detalló la presidenta del BPS, Jimena Pardo, a enero de 2026 se registraban más de 104 mil migrantes cotizantes, cifra que duplica los valores de 2017. Este crecimiento también se refleja en su peso relativo dentro del total de aportantes, pasando de representar un 3% a cerca de un 7%.
El empleo de migrantes en Uruguay: un panorama en crecimiento
En cuanto a las características demográficas, los migrantes presentan una leve mayoría masculina (55,5%) y una edad promedio ligeramente inferior a la de la población uruguaya: 40 años frente a 41. Desde el punto de vista territorial, su presencia se concentra principalmente en Montevideo, Canelones y Maldonado, los tres departamentos más poblados del país.
Uno de los aspectos más relevantes de los informes es la forma en que los migrantes se integran al mercado de trabajo. Más del 77% mantiene vínculos laborales dependientes, mientras que cerca del 23% se desempeña de forma autónoma. Sin embargo, esta distribución varía según el origen, migrantes de países vecinos como Argentina y Brasil tienden a insertarse más como trabajadores independientes, mientras que colectivos más recientes, como venezolanos y cubanos, predominan en empleos dependientes.
En términos sectoriales, la inserción laboral es amplia y diversa. Aunque el comercio concentra el mayor porcentaje (alrededor del 17%), los migrantes también participan en múltiples actividades como la construcción, la enseñanza y el turismo, entre otras. Este patrón sugiere una integración transversal en la estructura productiva.
Los informes coinciden en que la población migrante no solo crece, sino que se consolida como un componente activo y heterogéneo del mercado laboral uruguayo, con una inserción cada vez más extendida en distintos sectores de la economía.