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Política Coalición Republicana |

Coalición Republicana rechaza posibles cambios en el sistema previsional

La Coalición Republicana entiende que los cambios en el sistema previsional son una señal que erosiona la confianza y reproduce experiencias fracasadas.

En la coalición no quieren cambios.

En la coalición no quieren cambios.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Los legisladores de la Coalición Republicana -blancos, colorados e independientes- manifestaron "su más firme rechazo a las modificaciones impulsadas en el sistema previsional que avanzan hacia la apropiación estatal de los fondos de los trabajadores". Por esta razón convocarán a los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, al Parlamento.

"Se pretende sustituir un sistema donde el trabajador elige y controla, por otro donde queda cautivo. Eso no es una mejora: es un retroceso", afirman los legisladores.

Entienden que los cambios, que todavía no han sido dados a conocer, surgen en un momento de crecimiento del país por debajo de lo previsto y en un contexto internacional adverso. Sostienen que generarán incertidumbre, afectarán la credibilidad y la estabilidad.

Sistema en cuestión

Más adelante afirman que la ciudadanía ya rechazó ese camino e insistir es desconocer ese pronunciamiento. "Los fondos de jubilación no son del gobierno ni de los sindicatos. Son de quienes los generaron", subrayan.

"No hay eufemismos posibles: este camino reproduce experiencias fracasadas de la región, como la del Kircherismo Argentino, donde el Gobierno terminó apropiándose de los ahorros jubilatorios, destruyendo la confianza y debilitando la seguridad jurídica", afirman.

"Es una señal grave. Una más, en una cadena de decisiones que erosionan la confianza", sentencia la coalición.

Ministros al Parlamento

Por esta razón, la Coalición Republicana convocará al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, al Parlamento.

El gobierno presentará el martes de la semana próxima el documento con los resultados del diálogo social sobre el sistema previsional.

Dicho documento contiene las recomendaciones surgidas tras casi un año de intercambio entre los actores sociales y políticos -los partidos de la coalición decidieron no participar no aportar al diálogo-.

Entre estas recomendaciones se incluyen el derecho a jubilarse a los 60 años y se mantiene el ahorro individual pero se propone que lo administre un organismo público.

Los legisladores de la Coalición Republicana -blancos, colorados e independientes- manifestaron "su más firme

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