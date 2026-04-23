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Sociedad informe | lesiones | Unasev

Siniestralidad vial

Informe advierte 634% de aumento de lesiones en conductores de monopatines y bicicletas en 5 años

Lesionados en vehículos de movilidad personal (bicicletas y monopatines) aumentaron significativamente entre 2020 y 2025, según reciente informe de la Unasev.

El aumento de monopatines explica también el de lesionados según informe de la Unasev.

El aumento de monopatines explica también el de lesionados según informe de la Unasev.
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Dentro de los datos destacados de este último informe, se registra un importante aumento (634,6%) de la siniestralidad asociada a Vehículos de Movilidad Personal (VMP),

Este crecimiento está vinculado al monopatín eléctrico, siendo la categoría con mayor incremento en lesionados durante el período 2020–2025.

Lesionados en vehículos de movilidad personal

Total de lesionados:

• Hay un crecimiento de la siniestralidad asociada a vehículos de movilidad personal, pasando de 26 casos en 2020 a 191 casos en 2025 (634,6% de aumento).

El crecimiento está vinculado al monopatín eléctrico, siendo la categoría con mayor crecimiento en lesionados durante el período 2020–2025.

Heridos graves:

• Los heridos graves muestran una tendencia creciente en términos absolutos, pasando de 4 heridos en 2021 a 26 en 2025; sin embargo, su participación en el total de lesionados se mantuvo en 14% en el período considerado.

El aumento más significativo se registra entre 2024 y 2025, cuando los heridos graves pasan de 15 a 26 casos (73,3%).

Heridos leves:

• Los heridos leves muestran una tendencia creciente en términos absolutos, pasando desde 25 casos en 2020 a 165 en 2025.

• Su participación en el total de lesionados se mantiene predominante durante todo el período analizado, fluctuando entre 86% y 96%.

• El incremento más relevante sucedió entre el 2024 y 2025, donde los heridos leves pasan de 103 a 165 (60,2%).

Fallecidos:

• En el período analizado se registró una persona fallecida, correspondiente al año 2020, la cual circulaba en patineta.

Aquí puede ver el informe completo

Informe - LESIONADOS EN VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

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