Informe advierte 634% de aumento de lesiones en conductores de monopatines y bicicletas en 5 años

Lesionados en vehículos de movilidad personal

Total de lesionados:

• Hay un crecimiento de la siniestralidad asociada a vehículos de movilidad personal, pasando de 26 casos en 2020 a 191 casos en 2025 (634,6% de aumento).

• El crecimiento está vinculado al monopatín eléctrico, siendo la categoría con mayor crecimiento en lesionados durante el período 2020–2025.

Heridos graves:

• Los heridos graves muestran una tendencia creciente en términos absolutos, pasando de 4 heridos en 2021 a 26 en 2025; sin embargo, su participación en el total de lesionados se mantuvo en 14% en el período considerado.

• El aumento más significativo se registra entre 2024 y 2025, cuando los heridos graves pasan de 15 a 26 casos (73,3%).

Heridos leves:

• Los heridos leves muestran una tendencia creciente en términos absolutos, pasando desde 25 casos en 2020 a 165 en 2025.

• Su participación en el total de lesionados se mantiene predominante durante todo el período analizado, fluctuando entre 86% y 96%.

• El incremento más relevante sucedió entre el 2024 y 2025, donde los heridos leves pasan de 103 a 165 (60,2%).

Fallecidos:

• En el período analizado se registró una persona fallecida, correspondiente al año 2020, la cual circulaba en patineta.

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