Policía incautó 53 kg de cocaína en Maldonado

A partir de una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas sobre una organización dedicada al narcotráfico, efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado realizaron un allanamiento en el que se logró incautar 53,432 kg de cocaína, tres vehículos y dinero en efectivo, en el marco de la Operación Jacobo.
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La droga incautada tiene un valor estimado en el mercado de más de medio millón de dólares, estimaron las autoridades.
Incautaciones durante la Operación Jacobo
• 53,432 kg de cocaína
• 2 camionetas
• 1 auto
• $21.630
• US$ 600
• Dispositivos electrónicos
• Cámara de videovigilancia
Una persona detenida
Por este caso fue detenido un hombre mayor de edad sin antecedentes penales, quien quedó a disposición de la Fiscalía de 4º Turno.