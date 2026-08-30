Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

petróleo al alza

Gobierno define este lunes la suba del precio de los combustibles

Mientras los ataques e Estados Unidos e Irán prosigue, haciendo subir el precio del crudo, el Gobierno dará a conocer los nuevos precios de los combustibles.

Precio de los combustibles aumentará en setiembre.

Precio de los combustibles aumentará en setiembre.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Un elemento que incide en la determinación del precio es la inestabilidad en el mercado mundial a consecuencia del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Según señala un cable de la agencia Sputnik, este domingo el precio del barril de crudo Brent, una de las marcas de referencia para el mercado global de petróleo, subió de nuevo por encima de 90 dólares tras el ataque de Estados Unidos a la isla iraní de Larek, ubicada en el estrecho de Ormuz.

Procuran suavizar aumentos

La semana pasada, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, informó que el Gobierno tratará de “suavizar” una suba que, según los precios de referencia, en el caso del gasoil, debería rondar el 25%.

Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", explicó a la salida de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, donde el Senado comenzó el tratamiento a Rendición de Cuentas.

"Es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo; el informe de la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) plantea un aumento del 25% del gasoil", dijo.

"Por supuesto que no estamos considerando el aumento del 25% del gasoil ni en ningún caso”, aclaró.

Ursea recomienda suba

La Ursea publicó este jueves su informe mensual de referencia de los precios de paridad de importación (PPI) y el precio de venta al público (PVP) de los combustibles para setiembre.

De acuerdo con el documento, los incrementos fueron moderados en las naftas, pero mucho más pronunciados en el gasoil y los fueloils. A partir de estos valores y otros componentes que integran el precio final, las referencias para septiembre marcan subas para los combustibles líquidos.

El PPI de la nafta premium aumentó un 0,78% y la súper un 0,75%, mientras que el del gasoil subió un 13,26%.

De acuerdo con los cálculos de la Ursea para el precio de venta al público, la nafta Súper 95, que actualmente cuesta $ 88,67 por litro, tendría un precio de referencia de $ 89,54 en setiembre. La Premium 97, por su parte, pasaría de los actuales $ 91,19 a $ 92,32.

Te puede interesar