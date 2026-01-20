BPS prorrogó vencimiento del pago de los aportes patronales y personales rurales

Esta medida comprende a los productores rurales contribuyentes de aportes patronales y personales de Lavalleja, Canelones, Colonia, Maldonado, San José, Rocha, Florida y Montevideo.

La prórroga no libera del pago de las cuotas por convenios correspondientes a dichos cuatrimestres, las que deberán efectuarse en el mes que corresponda, aclara el documento.

Un alivio para los productores de zonas afectadas por la sequía

“Esta resolución tiene como objetivo brindar mayor flexibilidad para el cumplimiento de las obligaciones, atendiendo la situación de los productores comprendidos en las zonas afectadas por déficit hídrico”, expresa el comunicado del ministerio.

Esta postergación forma parte del conjunto de acciones que el Gobierno presentó el martes 13 de enero, tras la reunión encabezada por el titular del MGAP, Alfredo Fratti, en la cual participaron equipos técnicos de Descentralización y el Sistema Nacional de Información Agropecuaria del ministerio; del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); el Instituto Plan Agropecuario; el Instituto Nacional de la Leche (Inale); el Instituto Nacional de Colonización (INC), la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Asimismo, el INC abrió una línea de crédito por 2.000 dólares, con un 5% de interés anual, para pequeños productores familiares, dirigida al alumbramiento de agua o la compra de forrajes, informó el presidente del organismo, Alejandro Henry, en la rueda de prensa.

Medidas presentadas para paliar los efectos del estrés hídrico

* Postergar el vencimiento de enero del aporte patronal rural al BPS

* Autorizar el pastoreo en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales

* Ofrecer apoyo técnico y divulgación de buenas prácticas para productores ganaderos por parte del Instituto Plan Agropecuario y del programa Procría

* Facilitar los créditos e inversiones en agua para productores colonos por parte del Instituto Nacional de Colonización

* Facilitar créditos de República Microfinanzas

* Habilitar una línea específica del Banco República para enfrentar consecuencias del déficit hídrico

* Concretar coordinaciones interinstitucionales para el suministro de agua para consumo humano y producción familiar, con OSE e intendencias.

* Implementar un acuerdo con Dinagua para facilitar los trámites ante el Ministerio de Ambiente para registro y autorización de pozos.